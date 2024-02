São Paulo vence Inter de Limeira por 3 x 0 em retorno a Brasília

Ah, como é bom matar a saudade. Na vitória do São Paulo diante da Inter de Limeira, pelo placar de 3 x 0, no Mané Garrincha, nesta quarta-feira (28/2), em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão 2024, a torcida tricolor reencontrou o clube na capital federal depois de quase oito anos de ausência. E o retorno teve um imponente sotaque colombiano. De volta ao time após viver uma crise responsável por quase tirá-lo do clube, James Rodríguez ganhou oportunidade, brilhou no segundo tempo com gol e assistência e fez a festa dos mais de 30 mil são-paulinos.

Nas arquibancadas, a torcida deu show. Ao som de "ô tricolor, clube bem-amado", somada à presença de fogos de artifício do lado de fora da arena, bandeirões, faixas e mutirão de flashes de celular, os aficionados deixaram explícito o sentimento de saudade do time do coração. Houve espaço até mesmo para os pouco mais de vinte torcedores do time de Limeira.

Dentro das quatro linhas, a equipe do Morumbis foi pouco ameaçada pelo adversário do interior paulista. Apesar de somar pouco volume de jogo durante a primeira metade da etapa inicial, mostrou alívio com o gol marcado por Ferreirinha, pouco antes do intervalo.

O grande destaque da etapa complementar, porém, ficou com o retorno de James ao time. No compromisso em Brasília, esteve em campo pela primeira vez em 2024. Nas arquibancadas, teve o nome cantando, e foi ovacionado ao substituir Lucas Moura. A última atuação dele havia sido em novembro passado, no confronto contra o Cuiabá, ainda pelo Brasileirão. Em relação à performance, o ex-Real Madrid foi fundamental para a construção do placar. Além de dar uma assistência para Luciano, marcou, de cabeça, o terceiro gol.

Com a vitória, o São Paulo retoma a ponta do Grupo D do Paulistão, com 18 pontos. Empatado com o Novorizontino, soma vantagem em decorrência do saldo de gols. Na classificação geral, chega ao quarto lugar, ao lado do Red Bull Bragantino. Já a Inter de Limeira, estaciona na casa dos 14 pontos. Segunda colocada no grupo C, não poderá mais, ao menos, ser ultrapassada pelo Mirassol, terceiro colocado. Na tabela geral, está em oitavo.

Agora, o tricolor volta as atenções para o choque-rei do próximo fim de semana. De volta ao Morumbis, enfrentará o Palmeiras, no próximo domingo (3/3), pela 11ª rodada do Paulistão. No dia anterior, sábado, o Leão receberá o Ituano, também pela rodada de número 11.

O jogo



Mesmo que visitante, o São Paulo, empurrado pela maioria esmagadora da torcida, se mostrava à vontade. Com pressões constantes na saída de bola adversária, passava mais tempo com a bola nos pés e chegava o ataque com mais frequência. A primeira grande chance veio aos 6'. Após sobre de escanteio, Pablo Maia, com a perna esquerda, levou perigo ao gol de Max.

A grande chance seguinte veio dos pés de Lucas. Com a bola dominada na intermediária, bateu em direção à meta adversária, mas com muita força. O Leão, no entanto, também chegava com perigo. O camisa nove alvinegro Quirino, em chute da entrada da área, obrigou Rafael a mergulhar para fazer a defesa.

Com 41 no relógio, o tricolor perdeu a grande chance que teve na partida até o momento em questão. De frente para área, Wellington Rato aproveitou erro de Maurício e dominou a 'gorducha', sozinho, de frente para o gol. Porém, bateu para fora. A chance perdida, para a felicidade dos são paulinos, não foi muito lamentada. Cinco minutos depois, Ferreirinha recebeu na ponta direita, e combinou com Lucas após jogada individual. Ao receber de volta, coube ao ex-Grêmio driblar o goleiro e bater para abrir o placar.



O segundo tempo começou com um São Paulo tão motivado quanto o do fim da primeira etapa. Em mais uma jogada individual de Ferreirinha, dessa vez pelo lado esquerdo, Calleri, ao receber na área, quase marcou de letra. Foi impedido, entretanto, por Max.

Apesar de não somar volume de jogo, o tricolor mantinha a posse da bola e não dava espaços ao adversário da vez. Tranquilo em campo, foi capaz de sorrir mais uma vez através de uma ótima notícia. Com James Rodríguez em campo pela primeira vez desde novembro de 2023, Luciano se desvencilhou da marcação e ampliou o placar. O gol marcado, de perna esquerda, pelo homem-gol, contou com passe do colombiano.

A noite, portanto, ainda seria fechada com chave de ouro. Em jogada protagonizada por Luciano, Max fez a defesa, mas James, bem posicionado, fechou o placar, no rebote, de cabeça. Eufórico na comemoração, se tornou na grande figura da partida, e fez a noite dos torcedores são-paulinos.

Ficha técnica:

Inter de Limeira 0 x 3 São Paulo - 5ª rodada Paulistão 2024

Local: Mané Garrincha, Brasília

Gols: Luciano, James Rodriguez e Ferreira

Público: 30.542 pessoas

Renda: R$ 3 milhões

Cartões amarelos: Alisson, Calleri (São Paulo); JP Galvão (Inter de Limeira)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Inter de Limeira

Max Walef, Felipe Albuquerque, Diego Jussani, Maurício e César; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha (Galvão); Everton Brito, Andrew (Gabriel Silva) e Quirino. Técnico: Júnior Rocha

São Paulo

Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Ferraresi (Diego) e Welington (Patryck); Pablo Maia e Alisson; Welington Rato (Luciano), Lucas (James Rodríguez) e Ferreira (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Lucas Piton renova contrato com o Vasco

Lucas Piton renova contrato com o Vasco Esportes São Bernardo elimina Olaria e vai pegar Corinthians na Copa do Brasil

São Bernardo elimina Olaria e vai pegar Corinthians na Copa do Brasil Esportes COB homenageia mais quatro personalidades do esporte no Hall da Fama

COB homenageia mais quatro personalidades do esporte no Hall da Fama Esportes Inter de Milão volta a golear e abre 12 de frente na liderança na Itália

Inter de Milão volta a golear e abre 12 de frente na liderança na Itália Esportes Chelsea sofre, mas bate o Leeds no fim e avança na Copa da Inglaterra

Chelsea sofre, mas bate o Leeds no fim e avança na Copa da Inglaterra Esportes Casemiro classifica o Mancheter United às quartas da Copa da Inglaterra