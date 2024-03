Cerrado domina Brasília, afunda rival e sobe na tabela do NBB

Em uma demonstração prática daquilo que fizeram na temporada 2023/24 do NBB até aqui, o Cerrado dominou o Brasília e venceu o rival candango por 73 x 95, fora de casa, nesta sexta-feira (1º/3). A partida no ginásio Nilson Nelson fez o time verde dar um passo a mais rumo ao sonho dos playoffs e aumentou a vantagem no confronto do DF, com cinco vitórias contra três do adversário. Já os azuis conheceram a 22ª derrota da edição e seguem empatados na lanterna da competição.

O nome do jogo foi a dupla de alas Daviyon Dreper e Gui Santos, responsáveis por 42 pontos para os visitantes, com 22 e 20, respectivamente. Vindo do banco, o pivô Andrezão ainda contribuiu com 17 pontos e 11 rebotes em apenas 20 minutos de quadra. Pelos mandantes, o estadunidense Christian Alaekwe fez 21 pontos.

“Foi uma boa vitória para o nosso time, ainda mais pelo adversário. Fizemos treinos duros e colocamos tudo em prática no jogo, nos dá moral para a sequência. Nosso principal objetivo é sempre melhorar todos os dias e o foco agora é descansar, trabalhar firme e estar prontos para o próximo jogo, que também é muito importante”, compartilhou Drepper.

Com a torcida marcando presença na casa do rival, o Cerrado chega à oitava vitória na temporada e assume a 15ª colocação, com a mesma campanha do Caxias, mas na frente pelo saldo de pontos. Em mais uma atuação sofrendo mais de 80 pontos do adversário, a 18ª vez da temporada, o Brasília segue como o pior ataque e a segunda defesa com mais pontos cedidos por jogo.

O perto da marca centenária, o resultado foi o maior da história do confronto, superando o 84 x 53 do primeiro turno. “A gente sai com um sentimento bem amargo dessas partidas. Foi uma coisa que não deveria estar acontecendo, ainda mais por ser um clássico. Eles acabaram abrindo logo no começo e não tivemos combustível para buscar, mas tivemos algumas falhas defensivas, principalmente a comunicação. Eles aproveitaram esses vacilos e conseguiram esse placar”, reconheceu Matheus Dalaqua, do Brasília, autor de 13 pontos na noite.

Ainda assim, o armador promete que a equipe segue focada e não jogou a toalha para o restante da temporada. “Independente de faltar 10 ou 20 jogos, a gente tem que ter a mesma mentalidade de ganhar todos. Agora está mais difícil, obviamente, para a gente conseguir, mas não vamos parar de lutar e tentar um lugar nos playoffs”, completou.

A nova vitória contra o adversário regional coloca o Cerrado em situação mais confortável na tabela, abrindo dois triunfos na frente do Botafogo – que tem dois jogos a mais. Ainda assim, o técnico Régis Marrelli reforçou a importância de manter a cabeça no lugar nos últimos 10 compromissos da temporada regular.

“Tenho o maior respeito por todos os times e acho que Brasília está se reconstruindo, dois anos atrás fui o técnico aqui. Mesmo com o momento difícil deles, nosso foco é playoffs, então era um jogo de uma sequência fundamental para a gente. A vitória era o que queríamos, independente de ser o Brasília. O time tem jogado um bom basquete, estou muito contente, mas o campeonato é longo, então não podemos perder o foco em momento algum”, explicou.

A partida

Na frente literalmente desde a primeira cesta do confronto, o Cerrado mostrou os motivos de estar à frente do rival. Com um basquete coletivo e a defesa mais encaixada, o time já abriu vantagem de 15 x 22 no quarto inicial, liderado pelos 7 pontos de Davi e 6 de Gui Santos. A diferença, que já era grande, aumentou ainda mais no segundo período. Sem cometer um erro de posse sequer, os comandados por Régis Marrelli capitalizaram os vacilos do adversário e foram para os vestiários com 34 x 50 no placar.

No retorno do intervalo, o Brasília chegou a emendar uma sequência de três acertos do perímetro seguidos, mas não foi suficiente sequer para fazer a diferença cair para menos de 15, com 55 x 75 ao término do quarto. O time do técnico Dedé Barbosa esboçou uma reação no último período e chegou a ficar na frente da parcial, mas pouco demorou para o Cerrado colocar a vantagem acima dos 20 pontos e vencer o confronto por 73 x 95.

Próximos jogos

Cada vez mais distante de qualquer objetivo na temporada, o Brasília segue na capital e recebe o Vasco na próxima sexta-feira (8/3), às 19h30, no Nilson Nelson. A partida terá transmissão no YouTube da liga, na CRVG TV e no Jumper Brasil. Cada vez mais vivo na tabela, o Cerrado volta à quadra no mesmo dia, mas mais cedo, às 19h, quando recebe o Botafogo no ginásio da Asceb. Ambos passam no NBB Basquetepass.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz