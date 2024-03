Conheça os donos da artilharia dos principais estaduais do país

Tradicionais do começo de temporada do futebol brasileiro, os estaduais ajudam o torcedor a matar a saudade do time de coração e já ficar de olho nos craques da equipe para a sequência do ano. Ainda assim, apesar dos holofotes estarem concentrados nas maiores estrelas, o brilho das artilharias nos principais campeonatos do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, está longe dos nomes mais badalados.

Para quem imaginava que o posto de homem gol fosse estar com Pedro, Calleri, Hulk ou Enner Valencia, não é nada disso. Quem empilhou bolas na rede até o momento foram Carlinhos, do Nova Iguaçu, Dellatorre, do Mirassol, Igor Bahia, o Tombense, e Michel, do Guarany de Bagé. Então vale a pena conhecer mais sobre cada um desses artilheiros.

Carioca: Carlinhos (Nova Iguaçu)

Terceiro colocado do Cariocão e razão pela qual Vasco ou Botafogo ficarão de fora da fase final da competição, o Nova Iguaçu tem em Carlinhos um dos principais responsáveis pela campanha da equipe. Autor de 8 dos 16 gols do time no estadual, o atacante deixou para trás Pedro, Germán Cano e Tiquinho Soares e é o artilheiro do campeonato. Inclusive ele deixou o dele contra a dupla alvinegra e contra o Flamengo, não tendo jogado na derrota para o Fluminense.

Cria da base do Corinthians, na mesma geração de Malcom (Al-Hilal) e Guilherme Arana (Atlético-MG), o atacante de 27 anos rodou por uma série de clubes menores após deixar o Timão. O primeiro foi o Oeste, depois Novorizontino, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio e Juventus-SP até chegar no Camboriú. Foram 8 gols em 15 jogos pelos catarinenses na Série D de 2023, o que despertou o interesse do Nova Iguaçu.

O momento mais delicado da carreira veio há três anos, mas por questões fora de campo. A mãe do jogador, Nilda, foi diagnosticada com câncer de crânio e perdeu a visão. Intercalando os compromissos profissionais e o apoio à família, Carlinhos conseguiu retomar o foco no futebol com a evolução do tratamento da matriarca e já tem 9 gols em 10 jogos no ano, contando Carioca e Copa do Brasil.

A conta do artilheiro ainda pode aumentar, com o Nova Iguaçu classificado para a semifinal e com, no mínimo, mais três jogos garantidos pelo estadual. O próximo adversário é o Volta Redonda, às 18h30 de domingo (3/3), e depois será um dos quatro grandes do estado.

Paulista: Dellatorre (Mirassol)

Velho conhecido do mundo da bola, Dellatorre começou a carreira na base do Rio Preto e, ainda nos juniores, passou para o Desportivo Brasil, clube pelo qual foi artilheiro da Copinha em 2011. O destaque no torneio o fez parar no Internacional e depois no Porto, de Portugal, mas sem conseguir se estabilizar. Depois, rodou pelo futebol brasileiro, Inglaterra, Tailândia, Chipre e Japão, até ser anunciado como primeiro reforço do Mirassol em 2024.

Na segunda passagem pelo clube, após fazer dois jogos em 2020 antes da pandemia, o jogador de 31 anos já marcou 7 vezes em 9 jogos, na frente de Flaco López (6) e Raphael Veiga (5) pela artilharia do Paulistão.

Campeão nacional em Portugal e no Chipre e da Recopa Sul-Americana pelo Inter, a busca por um novo troféu, agora no Mirassol, passa primeiro pela classificação à fase final do estadual. Em terceiro no grupo C, com 14 pontos, o time está empatado com a Inter de Limeira e tem mais dois jogos pela frente na tentativa de brigar pela vaga.

Mineiro: Igor Bahia (Tombense)

Igor Bahia é mais um exemplo clássico dos mochileiros nacionais. Antes de chegar ao Tombense, o natural de Salvador, como não esconde o apelido, se aventurou por outras 13 equipes na última década. As melhores fases da carreira vieram em 2021, quando fez 8 gols em 14 compromissos pelo Murici, e em 2023, com 9 bolas na rede em 16 vezes com a camisa do Inter de Lages.

No entanto, a trajetória em Minas Gerais começou literalmente com o pé direito. Destro, o atacante de 1,89m de altura deixou o dele nas quatro primeiras partidas do estadual e igualou o recorde de Mancini, em 2014 pelo Villa Nova. O número é empatado como o maior desde 1999. E ele não parou por aí: são 6 gols em sete jogos, dividindo a artilharia com Mastriani, ex-América, e na frente de Hulk, com 4.

Os gols do camisa 9 fizeram o Tombense chegar na última rodada da primeira fase com 15 pontos e já classificado para a semifinal. Se vencer o América e contar com um tropeço do Cruzeiro contra o Uberlândia, Igor Bahia e companhia podem terminar como a melhor campanha da etapa inicial da competição.

Gaúcho: Michel (Guarany de Bagé)

Outro aventureiro da bola, Michel já tem 26 times no currículo e artilharia por alguns deles. Pelo Guarany de Bagé, são 5 tentos em 10 jogos, quase metade do total do time no Gauchão (11). As bolas na rede o deixaram isolado para levar para casa mais um prêmio de homem gol, estando um na frente do trio Lucas Barbosa (Juventude), Renê Sousa (São José) e Zé Vitor (Ypiranga), além de dois de vantagem para as duplas Alan Patrick e Enner Valencia, do Inter, e João Pedro e André Henrique, do Grêmio.

Atualmente, aos 34 anos, ele foi artilheiro do estadual em 2015, com 11 gols pelo Passo Fundo. Na tentativa de repetir a dose, ele e o Guarany de Bagé ocupam o terceiro lugar da tabela, com 16 pontos e já confirmaram lugar nas quartas de final, independente do resultado da última rodada.

