Vini Jr faz dois gols e manda recado para os racistas em Valencia

Neste sábado (2/3), Vini Jr voltou a ser protagonista de um Valencia x Real Madrid, na casa dos valencianos. Na temporada passada, foi no Estádio Mestalla que o brasileiro sofreu as maiores injúrias raciais na carreira. Desta vez, o racismo ficou mais do lado de fora do estádio (uma faixa o chamando de pinóquio, ou mentiroso por revelar o racismo que sofreu) e nas vaias. Em campo, Vini foi determinante para que o Real não saísse de campo com a derrota. Afinal, depois do time levar dois gols, o brasileiro fez os dois tentos que definiram o 2 a 2.

O atacante brazuca marcou um gol para o Real Madrid no final do primeiro tempo, descontando o placar que estava em 2 a 0 para os valencianos. Assim, o gol teve um sabor especial. Vini não disse nada. Mas disse tudo. Após correr para comemorar o tento, ele parou no gramado, se virou para a torcida, ergueu o braço e cerrou o punho, num gesto típico da luta antirracista.

No mesmo estádio, em maio de 2023, o jogador brasileiro sofreu ofensas raciais, proferidas em coro por torcedores na arquibancada. Um episódio que teve larga repercussão mundial, desencadeando cobranças por punição severa em caso de insultos.



No segundo tempo, o equilíbrio marcou o jogo, com boas chances para os dois lados. Contudo, aos 31, Brahim Diaz cruzou e Vini teve o trabalho de concluir para a rede. Porém, o tento só foi confirmado após dois minutos: posição legal. Na reta final do jogo, Diakhaby, zagueiro do Valencia, numa dividida, saiu de campo com suspeita de fratura na perna. Já nos acréscimos. Hugo Duro entrou na área e caiu. O árbitro marcou pênalti para os valencianos. Mas, ao ir ao VAR, a penalidade foi desmarcada.

Porém, o lance que vai ser assunto por muitos dias ainda estava por vir. O juiz deu sete minutos de acréscimos, mas o Real estava no ataque. O cronômetro marcava 53 minutos quando, na pressão, Brahim Díaz cruzou e Bellingham, de cabeça, fez o gol da vitória. Vitória? Não o árbitro encerrou o jogo quando a bola já estava ar. E não adiantou o Real Madrid reclamar. Enfim, a decisão estava tomada. 2 a 2.