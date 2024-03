Mestre Woo, introdutor do Tai Chi Chuan em Brasília, completa 93 anos

Neste domingo (3/3), Moo-Shong Woo, conhecido como Mestre Woo, completa 93 anos, e a data será celebrada no Café Especial, na Praça da Harmonia Universal (PHU), localizada na EQN 104/105, das 8h às 12h. Caso chova, o encontro será no Centro de Ensino Fundamental (CEF) da 104 Norte.

A Associação Being Tao (ABT), que promove o Tai Chi Chuan em Brasília, informa que o mestre comparecerá à solenidade a partir das 11h40, quando todos devem cantar os parabéns ao aniversariante, que foi o introdutor da arte marcial na cidade.

O encontro também terá uma homenagem às mulheres, com roda de saberes e dança circular com Regina Fittipaldi e Meditação Dinâmica com o Monge Sato, às 11h10. O evento é aberto ao público e é recomendado levar lanche, água, caneca e tapetinho ou banquinho.

Moo-Shong Woo é mentor da Praça da Harmonia Universal e idealizador do Being Tao e fundador da ABT, que há 50 anos promove as práticas de Tai Chi Chuan e Qigong na capital.