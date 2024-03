Facções de Botafogo e Fluminense protagonizam briga violenta; veja imagens e vídeos

Torcedor, caído, é surrado por facção rival - - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo redes sociais) Jogada10 Jogada10

As torcidas de Fluminense e Botafogo são muito rivais e nãoi nutrem amizade alguma entre si. Assim, não é incomum que as principais facções organizadas, quando se encontram, entrem em conflito. Neste domingo (3/3), dia do clássico entre os clubes, pela última rodada da Taça Guanabara, isso mais uma vez aconteceu. Um dos confrontos mais graves foi na Vila da Penha, subúrbio do Rio. Um violento duelo na altura da estação da Trancsarioca terminou com feridos e a polícia agindo com vigor para conter a turba.

Abaixo, um vídeo:

https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Video-2024-03-03-at-14.37.56.mp4

Botafogo e Fluminense: rivalidade antiga

A rivalidade de Fluminense e Botafogo (os grandes mais antigos do Rio e fazem o Clássico Vovô) vem de longe, ganhando força no início dos anos 70 por causa da polêmica final do Carioca de 1971. O gol do título do Fluminense, que venceu por 1 a 0 no finzinho, saiu de um lance em que um jogador do Fluminense (o tricampeão mundial com a Seleção Marco Antônio) empurrou o goleiro Ubirajara e a bola ficou com Lula que marcou. O juiz Marçal Filho nada deu. A bronca durou anos e o juiz jamais voltou a apitar um jogop do Glorioso.

O que está em jogo no duelo este domingo?

O jogo deste domingo é decisivo para o Botafogo. O time tem 17 pontos, em quarto lugar. Como apenas os quatro primeiros vão à semifinal, o Alvinegro precisa vemcer e torcer para que o Vasco (19 pontos) não vença a Portuguesa. Já o Fluminense, com 21 pontos, está garantido na semifinal. Precisa apenas saber em qual posição irá terminar. Flamengo (campeão da Taça GB, 27 pontos) e Nova Iguaçu (21 pontos) são os outros garantido na fase semifinal.