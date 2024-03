Presidente do São Paulo detona arbitragem de clássico: ‘Chega do Abel apitar os jogos’

Casares se irria com a arbitragem - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo ge) Jogada10 Jogada10

Após o empate por 1 a 1 entre São Paulo e Palmeiras, neste domingo (3), no MorumBIS, o presidente tricolor, Julio Casares, criticou veementemente a arbitragem. Sobrou até para Abel Ferreira, técnico do rival.

Ao definir a atuação do árbitro Matheus Delgado Candançan (SP), Casares utilizou termos fortes, como ‘desastroso’ e ‘absurdo’. Ele também revelou que ouviu xingamentos a Calleri, atacante do São Paulo.

“Hoje é um conjunto desastroso. Hoje foi um absurdo, a Federação Paulista não pode atuar dessa forma, eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calleri, vi o auxiliar do Abel rindo e ironizando, chega do Abel apitar jogo Paulistão” disse Casares.

Na sequência, o mandatário chamou de ‘vergonha’ o que aconteceu no estádio. Ele citou pelo menos três lances polêmicos do clássico, voltando a criticar a arbitragem.

“Hoje foi uma vergonha o que vimos no Morumbi. Primeiro um pênalti absurdo e depois o árbitro foi ao VAR no pênalti do Luciano e se acovardou. Olha, a agressão ao Pablo que quase arrebenta o moleque era para vermelho direto, ele deu amarelo, mas e o VAR? Se omitiu”, contestou.

Para, enfim, finalizar, Casares prometeu ação, e ainda citou o rival Abel Ferreira, que, aos seus olhos, ‘apitou o jogo’.

– Vamos reagir! Aqui no Morumbi não acontece mais isso. O Abel tinha que ter sido expulso, ele apitou o jogo. Ele expulsou alguém do nosso banco – concluiu o presidente tricolor.

Futuro do São Paulo

O São Paulo volta a campo, então, no próximo domingo (10), quando visita o Ituano, pela 12ª e última rodada da fase de grupos. E não pode vacilar, já que, apesar de liderar o Grupo D (19 pontos), vê Novorizontino (também 19) e São Bernardo (18) com chances de superá-lo na tabela.

