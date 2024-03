Renato Augusto: ‘Para ser campeão, tem que ganhar clássico’

Fluminense perdeu de 4 a 2 para o Botafogo e encerra a Taça Guanabara em quarto lugar - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense) Jogada10 Jogada10

Após a derrota de 4 a 2 para o Botafogo, o meia Renato Augusto resumiu a situação do Fluminense no Campeonato Carioca. Dessa forma, ele afirmou que não há como ser campeão estadual sem derrotar os principais rivais. Na semifinal, inclusive, o Flu disputará com o Flamengo, que terá a vantagem do empate nos dois jogos. Assim, só a vitória interessa.

“Chegou a hora de ganhar. Não tem para onde correr. Para ser campeão vai ter que ganhar clássico, os jogos decisivos. Temos que focar 100% no Carioca para poder chegar ao tricampeonato”, comentou Renato Augusto.

Na primeira fase do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, o Fluminense empatou com o Vasco e depois perdeu para Flamengo e Botafogo. Muito por conta disso, a equipe de Renato Augusto ficou em quarto lugar, com 21 pontos em 11 jogos. Na final do Estadual, caso chegue lá, o Tricolor pode encarar o Vasco, afinal, o Cruz-Maltino está na outra chave e encara o Nova Iguaçu. O time da Baixada Fluminense, inclusive, tem a vantagem.

Na temporada de 2024, o Fluminense perdeu a Taça Guanabara, mas conquistou a Recopa Sul-Americana. Além do Campeonato Carioca, o time de Renato Augusto disputará ainda a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Caso seja campeão continental, o Tricolor terá o Mundial de Clubes pela frente.

Renato Augusto é um dos principais reforços do Fluminense para a temporada. Ele foi anunciado pelo Tricolor no quinto dia deste ano e tem sete jogos na temporada, ainda em busca do primeiro gol com o novo time. Em fevereiro, ele completou seu 36º aniversário.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.