Em entrevista, filho de ex-goleiro Bruno revela qual sentimento pelo pai

Bruninho Samudio, filho do ex-goleiro Bruno Souza e da modelo Eliza Samudio, de 14 anos, concedeu sua primeira entrevista a um canal de televisão, que foi ao ar neste domingo (3).

Em conversa no programa “Geral do Povo”, da emissora “RedeTV”, o jovem revelou qual o sentimento que carrega pelo pai, que foi preso pelo envolvimento no assassinato de Eliza Samudio, em 2010.

“Tenho nada. Tenho pena só. Era bom atleta. Só que não era uma boa pessoa. É isso o que tenho a falar. Tinha uma carreira incrível pela frente e destruiu tudo”, afirmou.

Ele sempre morou com a avó, Sônia Samudio, tutora legal do jovem, e quem o revelou a verdadeira história de seus pais de sangue. Perguntado sobre como reagiu quando descobriu a verdade, Bruninho fez uma revelação impactante.

“Fiquei normal, porque as duas pessoas, tanto meu pai de sangue, quanto minha mãe, eram desconhecidas para mim. Então, para mim, não fez tanta diferença”, revelou.

Ele diz, aliás, que aprendeu com a avó a nunca sentir raiva do próximo.

“(A avó) Me ensina sempre a nunca ter raiva do próximo. Sempre desejar o bem das pessoas. Sempre.”, disse.

Em 2022, Bruninho entrou como goleiro no sub-13 do Athletico e atuou em 2023 – ainda sem contrato. O adolescente assinou no fim de fevereiro com o clube e atuará este ano nas equipes sub-14 e sub-15.

Bruno Souza em liberdade condicional

O ex-goleiro Bruno Souza foi condenado, em 2013, a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. Em 2018 ele foi, então, para regime semi-aberto e, atualmente, e está em liberdade condicional – desde janeiro de 2023.

