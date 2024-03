Defensor x Flamengo: onde assistir ao jogo da Libertadores Sub-20

Flamengo está próximo de estrear na Libertadores Sub-20 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo vem conquistando muitos títulos nos últimos anos e agora está em busca de um troféu inédito para as categorias de base. Afinal, os Garotos do Ninho entram em campo nesta segunda-feira (04/03), diante do Defensor, às 18h (Horário de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, em Punta Del Este (Uruguai), pela estreia da Libertadores Sub-20.

O Flamengo está no Grupo C, ao lado do Defensor Sporting (Uruguai), Aucas (Equador) e Sporting Cristal (Peru). Os times se enfrentam em confronto único. O primeiro colocado de cada grupo e o segundo melhor posicionado das três chaves avançam para semifinal da competição.

Onde assistir

Bandsports e GOAT (YouTube) transmitem o jogo entre Defensor e Flamengo.

Como chega o Flamengo

O Flamengo é o único representante brasileiro na Libertadores Sub-20 e nunca conquistou o título do torneio. Portanto, os Garotos do Ninho chegam motivados no Uruguai. Além disso, Mário Jorge conta com muitos talentos em seu elenco. Afinal, Lorran, Caio Barone e Carbone vêm se destacando na base rubro-negra e estão confirmados na competição.

O Flamengo está participando da Libertadores Sub-20 pela terceira vez. O clube atuou nas edições de 2011 e 2020, mas acabou sendo eliminado para Alianza Lima e Independiente del Valle, nas quartas e na semifinal, respectivamente.

