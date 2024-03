Sinais de alerta para o Brasileirão: veja os desempenhos nos estaduais

Dos 20 times candidatos ao título do Campeonato Brasileiro em 2024, 18 ainda sonham com título estadual neste início de temporada. As exceções são o Corinthians e o Botafogo. A lista de vexames poderia ser maior. Ontem, o São Paulo esteve muito próximo de ficar fora das quartas de final do Campeonato Paulista. O atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa foi salvo por uma cobrança de pênalti convertida pelo ídolo Lucas Moura nos acréscimos da vitória por 3 x 2 contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior.

Em êxtase, Lucas Moura foi para a galera comemorar a salvação com o pai e aliviou o técnico Thiago Carpini. Sob pressão, o treinador cometeu erros inadmissíveis contra o Ituano e tornou o jogo dramático. Tenso, o dono da prancheta tricolor foi flagrado batendo boca com torcedores anfitriões. “Tinha três ou quatro pessoas no alambrado que conheço, são desafetos que a vida e o futebol nos dão. Em um estádio muito pequeno, com ofensas de cunho muito pessoal direcionada aos meus filhos, minha esposa, há um limite”, argumentou.

No Rio, a torcida do Vasco saiu desconfiada do Maracanã. Depois de sofrer para avançar à terceira fase da Copa do Brasil contra o Água Santa, a equipe comandada pelo técnico argentino Ramón Díaz teve dificuldade contra o Nova Iguaçu. Sensação do Carioca, o time da Baixada Fluminense silenciou parcialmente a torcida cruzmaltina ao abrir o placar, porém não suportou a pressão e cedeu a igualdade. Lucas Piton resolveu.

O resultado interessa ao Vasco. Vice-campeão da Taça Guanabara, o time tem a vantagem de dois resultados iguais para avançar à final contra o sobrevivente entre Flamengo e Fluminense. “É seguir competindo. Estou muito orgulhoso da equipe e os torcedores também têm que estar orgulhosos”, discursou o técnico Ramón Díaz. O Vasco vai chegar à final (bate na mesa)”, bancou. Profético, ele disse que o Vasco não seria rebaixado para a Série B no ano passado. Cumpriu.

Desempenho dos times nos campeonatos estaduais (foto: Correio Braziliense)