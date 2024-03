Brasiliense perde do Criciúma nos pênaltis e se despede da Copa do Brasil

A campanha do Brasiliense na Copa do Brasil chegou ao fim da linha e com direito a drama. Após buscar o empate e ficar no 1 x 1 contra o Criciúma no tempo regulamentar, o Jacaré perdeu três cobranças seguidas na disputa de pênaltis e foi eliminado na segunda fase da competição nacional, nesta quinta-feira (14/3), no Serejão. Mesmo jogando com um a mais desde o final do primeiro tempo, o time candango não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e está fora do torneio.

Com 2.500 torcedores na arquibancada da Boca do Jacaré, quem fez a festa foram os cerca de 100 torcedores do Tigre, com motivos extra para comemorarem após garantirem a bolada de mais R$ 2,2 milhões pelo resultado.

Classificado, o Criciúma avança para a terceira fase, já no esquema de partidas de ida e volta, sem vantagem de gol fora e com a estreia das 12 equipes classificadas diretamente para esta etapa, como São Paulo, Flamengo e Palmeiras. O sorteio, ainda sem data oficializada, terá os 16 primeiros do ranking da CBF no pote 1 e o restante no pote 2. As partidas estão marcadas para acontecer entre o final de abril e o começo de maio.

O jogo

Com a bola rolando, pouco demorou para o Brasiliense se ver em desvantagem na partida. Logo aos dois minutos, o time candango parou duas vezes na defesa adversária e viu o Criciúma sair com espaço no contra-ataque. Felipe Vizeu conduziu no meio e abriu com Éder pela esquerda, que apenas ajeitou para o meio e bateu no canto para abrir o placar. O Tigre seguiu chegando com perigo e teve até bola na trave, mas depois começou a ficar mais postado na defesa esperando o Jacaré se lançar.

Justamente em uma dessas, Barreto parou Tobinha com falta e recebeu o segundo amarelo aos 40 minutos da primeira etapa. Aproveitando a superioridade numérica, a equipe candanga partiu para cima e, em uma saída errada da defesa no começo do segundo tempo, Tobinha foi derrubado dentro da área por Rodrigo e o árbitro deu pênalti para o Brasiliense, convertido por Tarta para deixar tudo igual na partida.

O time da casa seguiu na pressão, mas pouco criou, assim como o adversário, e a partida foi para as penalidades máximas. Se no tempo regulamentar o Brasiliense foi bem da marca da cal, na hora do vamos ver foi diferente. Lila, Gustavão e Dandan foram os primeiros a bater e todos erraram, com direito a duas defesas do goleiro Gustavo, que chegou a se machucar entre as cobranças. Apesar de Ravel pegar um pelo Brasiliense, bastou os visitantes converterem com Marcelo Hermes, Higor Meritão e Renato Kayzer para carimbar a vaga e avançar de fase com a vitória por 1 x 3 nos pênaltis.

Próximos compromissos

Apesar da eliminação da Copa do Brasil, o Jacaré segue vivo no Candangão e joga contra o Capital, na próxima quinta-feira (21/3), às 20h30, novamente no Serejão, pela partida de ida das semifinais. Pelo Catarinense, o Criciúma joga a segunda perna das quartas de final no domingo (17/3), às 19h30, contra o Hercílio Luz, após empate por 1 x 1 no primeiro confronto.

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Jacaré agora retorna o foco para avançar de fase também no Candangão. O time enfrenta o Capital, na próxima quinta-feira (21/3), às 20h30, novamente no Serejão, pela partida de ida das semifinais do estadual. Pelo Catarinense, o Criciúma joga a segunda perna das quartas de final no domingo (17/3), às 19h30, contra o Hercílio Luz, após empate por 1 x 1 no primeiro confronto.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes Venda do Milan é alvo das autoridades financeiras italianas

Venda do Milan é alvo das autoridades financeiras italianas Esportes Leila Pereira fala sobre machismo e reeleição no Palmeiras

Leila Pereira fala sobre machismo e reeleição no Palmeiras Esportes O ninho: futebol & tragédia: Netflix destrincha incêndio na base do Flamengo

O ninho: futebol & tragédia: Netflix destrincha incêndio na base do Flamengo Esportes Pepê Gonçalves assegura vaga olímpica para o Brasil na canoagem slalom

Pepê Gonçalves assegura vaga olímpica para o Brasil na canoagem slalom Esportes Mascote do Internacional é indiciado por importunação sexual

Mascote do Internacional é indiciado por importunação sexual Esportes Primeiro dia do Pré-Olímpico de Remo no Rio tem Brasil classificado