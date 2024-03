Brasileirão Feminino: Real Brasília e Santos empatam na abertura

Em jogo na Vila Belmiro, com a bateria da Torcida Jovem santista composta exclusivamente por mulheres, o Real Brasília desperdiçou a chance de vencer pela terceira vez consecutiva em estreia de Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (15/3), as brasilienses largaram na frente com gol de Lorena Bedoya do meio do campo, mas cederam o empate por 1 x 1, após investida de Dani Silva.

Aos sete minutos, Mary Venâncio, joia da base santista, levou a pior em uma disputa pela bola. Com fortes dores, precisou ser substituída. Após 10 minutos de paralisação, Suzane Pires protagonizou o primeiro lance perigoso da partida. A goleira brasiliense Dida teve de se esticar ao canto esquerdo do gol para dar evitar a comemoração paulista. As Leoas do Planalto acordaram minutos depois e indicaram que a noite poderia ser das colombianas da equipe. Lady Andrade quase abriu o placar para o time do DF. A atacante recebeu a bola na meia-lua, mas o chute de primeira fugiu do alvo.

O Real Brasília seguiu mais à vontade e inaugurou o placar com um golaço que Pelé não fez, mas Lorena Bedoya, sim. A colombiana cobrou a falta do meio de campo e deixou a goleira Karen de espectadora para ver a bola entrando antes do fim do primeiro tempo.

As donas da casa voltaram melhor no segundo tempo. Mili Menendez deu trabalho para a defesa das Leoas. Aos seis minutos, Dida teve de reagir rápido para defender o chute da argentina, após um passe certeiro de Kethelen. A partir daí, o Santos pressionou o Real com uma sequência de ataques. Na base da persistência, o Santos empatou. Também de falta, aos 32 minutos, Dani Silva arrematou perto da linha da grande área diretamente para o ângulo da arqueira brasiliense. A meia campeã brasileira em 2017 com o Santos, marcou o primeiro gol desde o retorno ao clube.

“A gente queria a vitória, mas o empate está bom, jogando fora de casa. Sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui. O Santos é um time muito bom, aguerrido. Mas o Real Brasília está de parabéns, estamos no caminho certo. É um time novo, mas com atletas talentosas”, comentou Maria Dias, defensora das Leoas. O próximo adversário do Real é a Ferroviária, na próxima terça-feira (19/3), às 15h, no Estádio Defelê. As paulistas voltam a campo na quarta-feira (20/3), na visita ao Atlético-MG, às 18h.

Ficha técnica

Santos x Real Brasília

Campeonato Brasileiro Feminino Série A1

Local: Vila Belmiro, Santos- (SP)



Arbitragem: Andressa Hartmann (RS), com a assistência de Juliana Vicentin Esteves (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP). Quarta árbitra: Fernanda dos Santos Ignacio de Souza (SP).

Real Brasília: Dida; Maria Dias (Nayara), Carla Cruz, Vivi Acosta, Luciana; Lorena Bedoya, Gabriela Huertas (Luciene Baião), Lady Andrade (Maiara); Pitty, Juliana Oliveira e Keké (Maiara Fraga). Técnico Dedê Ramos.

Gol: Lorena Bedoya

Santos: Karen Hipolito; Livia Mathias (Larissa Vasconcelos), Janaína, Reina, Dani Silva; Suzane Píres, Mary Venâncio (Nicole Charcopa); Ketlen, Mili Menendez (Carol Baiana), Maria Alves e Thaisinha. Técnico: Bruno Silva

Gol: Dani Silva

Cartão amarelo: Lady Andrade



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Zé Rafael espera que Palmeiras aproveite vantagem sobre a Ponte

Zé Rafael espera que Palmeiras aproveite vantagem sobre a Ponte Esportes Inter deve anunciar renovação de contrato de Vitão

Inter deve anunciar renovação de contrato de Vitão Esportes D.C. United x Inter Miami: onde assistir e escalações

D.C. United x Inter Miami: onde assistir e escalações Esportes São Paulo anuncia contratação do zagueiro Sabino, ex-Sport

São Paulo anuncia contratação do zagueiro Sabino, ex-Sport Esportes Lista de relacionados do Cruzeiro para jogo com o Tombense tem novidades

Lista de relacionados do Cruzeiro para jogo com o Tombense tem novidades Esportes Palmeiras x Flamengo (feminino), ao Vivo, com a Voz do Esporte, às 20h