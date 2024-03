Flamengo empata com Fluminense e vai à final do Carioca

Flamengo empata sem gols com o Fluminense e vai à final do Carioca - Foto: Paula Reis/flamengo - (crédito: Foto: Paula Reis/flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca de 2024. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro empatou sem gols com o Fluminense neste sábado (16), no Maracanã, e assegurou a vaga na final do estadual pela sexta vez consecutiva. Agora, o time comandado por Tite busca o 38º título da história do clube na competição.

Com o empate sem gols na partida de volta, o Flamengo se classificou à final com a vitória por 2 a 0 no placar agregado. O Rubro-Negro aguarda o vencedor da semifinal entre Nova Iguaçu e Vasco, que empataram na ida por 1 a 1. O segundo finalista será definido neste domingo (17), às 16h, no Maracanã.

Flamengo tem gol anulado pelo VAR

O primeiro tempo foi morno no Maracanã. O Fluminense, que necessitava marcar três gols, teve o controle das ações. Assim, dominava a posse de bola e ocupava mais espaços no campo ofensivo, mas encontrava dificuldades para furar a sólida defesa do Flamengo. Dessa forma, o Tricolor assustou apenas em uma cobrança de falta de Marcelo e em uma finalização de Renato Augusto dentro da área.

O Flamengo, por sua vez, tinha uma vantagem de dois gols no placar e administrou o resultado. Com menos posse de bola, o Rubro-Negro investiu nas bolas longas. Afinal, o Fluminense jogava com o jovem Martinelli na defesa, que encontrava dificuldade nas disputas com Pedro. O camisa 9 chegou a balançar a rede aos 30 minutos, mas o gol foi anulado por conta de uma falta em Keno na origem da jogada.

Flamengo administra vantagem e vai à final

O panorama não mudou na etapa final. A cada minuto que passava, a missão de marcar gols contra a sólida defesa rubro-negra se tornava quase impossível. O técnico Fernando Diniz fez mudanças e tentou deixar o time mais ofensivo, afinal, estava em desvantagem, mas não foi o suficiente. A única grande chance foi uma finalização de Renato Augusto no travessão.

Já o Flamengo, por sua vez, jogou a etapa final com o regulamento nas mãos. Afinal, o time principal não sofreu gols no Carioca e tinha a vantagem do empate. Dessa forma, era improvável sofrer três em 45 minutos e, assim, restou administrar o resultado e esperar o apito final para comemorar a vaga na final pelo sexto ano consecutivo.

Flamengo 0 x 0 Fluminense

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca

Data: 16/03/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, min. 16’/2ºT); Pulgar (Igor Jesus, min. 21’/2ºT), De La Cruz (Allan, min. 33’/2ºT) e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique, min. 0’/2ºT), Everton Cebolinha e Pedro (Victor Hugo, min. 33’/2ºT). Técnico: Tite

Fluminense: Fábio; Marquinhos (Lucumí, min. 25’/2ºT), Manoel (Alexsander, min. 25’/2ºT), André e Marcelo (Diogo Barbosa, min. 31’/2ºT); Martinelli, Lima e Renato Augusto (Lelê, min. 16’/2ºT); Keno (Terans, min. 31’/2ºT), Arias e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Luiz Araújo, Rossi e De La Cruz (FLA); Keno, Marquinhos, Lima, André, Martinelli e Lucumí (FLU)