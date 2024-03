Homem empina moto e bate em carro na EPTG, veja vídeo

Na noite desta sexta-feira (15/3), um homem que empinava uma moto na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), acabou colidindo com um carro e causando uma briga entre pelo menos 5 pessoas no acostamento da via.

No vídeo (abaixo ) mostra o homem em alta velocidade e com uma pessoa na garupa, fazendo a manobra arriscada, e em seguida, atingindo a traseira de uma carro modelo Frontier. A colisão gerou o desentendimento pelos condutores dos veículos, que foi apartada por uma equipe do Corpo de Bombeiro que passava no local.

Veja