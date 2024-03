Após eliminação do Fluminense, Diniz chama críticos de "falsos tricolores"

Fernando Diniz se irritou com críticas à escalação do Fluminense - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo YouTube) Jogada10 Jogada10

O treinador Fernando Diniz não escondeu a irritação com as críticas após a eliminação do Fluminense neste sábado (17/3). Afinal, o empate em 0 a 0 com o Flamengo, no Maracanã, no jogo da volta da semifinal, decretou o fim da participação do Tricolor na competição. Assim, não faltaram queixas sobre a escalação do time. E Diniz soltou o verbo:

“Tudo falso tricolor com bloguezinho, achando que tá fazendo muito sucesso”, afirmou.

“Isso é um câncer do futebol, comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta”, continuou.

“Esperam a carniça dar errado para falar. Ninguém tem personalidade pra falar que isso aqui está errado e sustentar”, acrescentou.

Diniz aponta time ‘agressivo e solidário’

Na coletiva, o técnico falou sobre a falta de finalizações a gol e justificou a entrada de Marquinhos.

“Entrou para ter mais agressividade. Tentamos tudo que podíamos para deixar o time agressivo e solidário”, disse, ressaltando que o time teve “fome” e foi “corajoso”.

Dessa forma, ele prosseguiu:

“Não foi aquilo simplista e quase idiota de que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Isso irrita. Hoje ninguém tem coragem de falar que colou ponta na lateral, volante na zaga, outro atacante na lateral, mais um atacante no Renato Augusto”.

Além disso, Fernando Diniz se referiu a críticas da temporada anterior.

“Do mesmo jeito que falaram o ano inteiro que não podiam jogar Felipe Melo e Marcelo no ano passado. Ficam criando esse tipo de coisa. Tem que ter mais respeito. Aí vem falar em nome da torcida”, queixou-se, elogiando a presença dos torcedores.

Desse modo, ele declarou:

“Ainda bem que tem a torcida, muita gente reconhece o que faz em campo e não passa pelo crivo de blog e imprensa”, concluiu.

Diniz elogia desempenho do time

Sobre a atuação do Fluminense no jogo, Diniz disse que houve avanços em relação à partida anterior. Assim, ele elogiou o time. Afinal, segundo ele, os treinamentos foram diferentes após o primeiro Fla-Flu e o mais importante, em sua opinião, foi a mudança de postura do elenco.

“A equipe se comportou muito bem, muito diferente do primeiro tempo da semana passada”, disse, referindo-se às queixas que ele próprio fez após a derrota para o Flamengo, em …, quando Diniz disse que o Fluminense “não existiu no primeiro tempo”.

“A gente voltou com a energia que a gente precisa para jogar bem e ser competitivo. O Fluminense teve mais protagonismo. Se tivesse que haver um vencedor, seria justo que fosse o Fluminense”.