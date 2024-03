Ex-companheiro na Juventus faz revelação sobre Cristiano Ronaldo

Cristiano tem coleção de carros de luxo e impressionava colegas na Juventus - (crédito: Foto: Instagram/CR7) Jogada10 Jogada10

CR7 deixou boas lembranças em sua passagem pela Juventus não apenas pelo seu desempenho em campo, mas também pelo comportamento fora dele. Isso é o que afirma um ex-companheiro do português, o atacante Stephy Mavididi, que indicou ter boas memórias do Robozão. Atualmente no Leicester (fez gol neste domingo sobre o Chelsea) , o jogador expôs em entrevista ao jornal ‘Daily Mail’ que Cristiano Ronaldo desfilava sua coleção de carros quando ia para os treinos da equipe italiana.

“Todos os dias ele ia para o treino com um carro diferente, carros que nunca tínhamos visto na vida. Eram todos carros esportivos espetaculares, de alto nível. Me lembro de uma vez em que ele foi ao Grande Prêmio do Mônaco (de Fórmula 1). No dia seguinte, apareceu com um carro esportivo McLaren inacreditável, nunca tínhamos visto nada assim. Acho que as pessoas lhe davam carros para experimentar e ele tinha uma coleção incrível”, apontou Mavididi.

O atacante ressaltou o impactante rendimento do astro português em campo. No caso, o desempenho dele nos treinamentos. Os dois foram companheiros de equipe na primeira temporada do gajo na Juventus, a 2018/2019.

“Cristiano Ronaldo inventou a sua própria posição, ele jogava onde quisesse. Foi uma loucura tê-lo como colega de equipe. Quando ficava no seu time no treino sabia que iria ganhar. Isso tanto no coletivo como nas atividades de cruzamento ou finalização. Mas quando jogávamos contra ele era um pesadelo porque ele é completo, muito bom em todos os aspectos do jogo”, elogiou o jogador de 35 anos.

‘Cristiano é uma pessoa normal’

Além disso, Mavididi declarou que, mesmo com todo o seu destaque como jogador, Cristiano é uma pessoa comum. Ainda frisou que, pela convivência, ele é extremamente profissional.

“No final de contas, ele é apenas uma pessoa normal quando o conhecemos. Costumava vê-lo num ambiente profissional, apenas um tipo que aparecia para fazer o seu trabalho”, concluiu o atacante do Leicester.

A passagem do astro português pela Juventus foi de sucesso. Afinal, Ronaldo marcou 101 gols em 131 partidas. Bem como dois títulos do Campeonato Italiano em três anos de clube. Isso antes de sacramentar o seu retorno para o Manchester United. O sucesso segue na sua atual equipe, o Al Nassr, da Arábia Saudita. Até aqui são 58 jogos e 50 gols. Além disso, ele é artilheiro da atual edição do campeonato local, com 23 gols. Ele, aliás, vem de uma sequência de dois compromissos em que marcou gols. Assim, fez um tento no 4 a 3 sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes, e anotou o único gol no 1 a 0 sobre o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

