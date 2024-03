Inter e Juventude empatam na ida da semifinal do Gauchão

Internacional e Juventude empataram sem gols na tarde deste domingo - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJuventude) Jogada10 Jogada10

Internacional e Juventude empataram em 0 a 0, neste domingo (17), em partida válida pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Dessa forma, quem vencer no jogo de volta, avançará para a final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Assim, o Colorado encerra uma série de dez vitórias seguidas.

Na outra semifinal, o Grêmio venceu o Caxias por 2 a 1 no jogo de ida. Internacional e Juventude voltam a se enfrentar no dia 25 deste mês, às 21h30, no Beira-Rio. Vale lembrar que o Campeonato Gaúcho não irá parar por conta da Data-Fifa.

A primeira grande chance apareceu aos 2, quando Jean Carlos arrancou dentro da área e cruzou, mas ninguém alcançou. O Internacional, aos poucos, foi tomando conta da partida e teve boas oportunidades com Valencia e Mercado. O atacante, inclusive, desperdiçou chances que não costuma perder.

Depois de um momento de pressão do Inter, o Juventude respondeu com grande finalização de Gilberto, mas Anthoni fez boa defesa. Ainda no primeiro tempo, o Colorado voltou a levar perigo com Valencia, mas o equatoriano não estava inspirado. Resumidamente: o Internacional foi um pouco melhor, mas o primeiro tempo deixou a desejar.

A segunda etapa, é claro, teve boas chances, mas também deixou a desejar. Aos 13, Aránguiz e Anthoni se enrolaram na saída de bola, e Jean Carlos finalizou no gol. Na sobra, Lucas Barbosa tentou chutar no ângulo, mas Mercado salvou bem. Dois minutos depois, Jean Carlos acionou Alan Ruschel, que foi derrubado na área. O pênalti foi marcado, mas cancelado logo depois, afinal, o lateral-esquerdo estava impedido.

O Juventude seguiu melhor na partida e quase marcou com Jadson, que tentou cruzar, mas não achou ninguém. Pouco depois, Gilberto tentou de calcanhar, mas Mercado salvou. Na reta final, o Inter respondeu com cobrança de Renê.

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Jogo de ida das semifinais do Gaúchão

Data e horário: 17/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Gols: –

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas (Rodrigo Sam, aos 38’/2ºT), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos (Ruan, aos 38’/2ºT); Lucas Barbosa (Rildo, aos 38’/2ºT), Edson Carioca (Nenê, aos 22’/2ºT) e Gilberto (Rafael Pinna, aos 50’/2ºT) Técnico: Roger Machado

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Aránguiz (Rômulo, aos 22’/2ºT), Bruno Henrique (Bruno Gomes, aos 22’/2ºT), Maurício, Wanderson (Wesley, aos 39’/2ºT) e Alan Patrick (Lucca, aos 22’/2ºT); Valencia (Alario, aos 5’/2ºT) Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn

Assistentes: Lucio Flor e Fabricio Baseggio

VAR: Douglas Schwengber da Silva

Cartão Amarelos: Alan Ruschel, Lucas Barbosa e Edson Carioca (JUV); Aránguiz (INT)

Cartão Vermelho: –

