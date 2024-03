Triatleta Luisa Baptista dá primeiros passos após grave acidente; veja

A triatleta Luisa Baptista, 29 anos, compartilhou, no domingo (17/3), um vídeo em que aparece dando os primeiros passos após sofrer um acidente que a deixou em estado grave no fim do ano passado. A triatleta foi atropelada em 23 de dezembro por um carro enquanto pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi, em São Paulo.

Ela sofreu múltiplas lesões, como pneumotórax e traumatismo craniano, além de fraturas na perna, clavícula e costela. Luisa, que está internada no Hospital São Luiz Itaim em São Paulo, tem apresentado constante melhora no estado de saúde, mas ainda não tem previsão de alta.

No vídeo compartilhado pelo perfil da triatleta, Luisa aparece caminhando com o apoio de um andador e dois profissionais de saúde. "Primeiros passos. Quase 60 metros. Estou voltando e espero que mais forte", comemorou a atleta.

Veja:

Segundo o último boletim médico, na última semana Luisa foi submetida a uma cirurgia reparadora da fratura de quadril e segue em processo de reabilitação.

Luísa defendeu o Brasil nos jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no ano passado. Além disso, a triatleta foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.