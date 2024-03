Gabigol pode ficar suspenso por quatro anos após acusação de fraude em exame antidoping

Acusação de tentativa de fraude sobre Gabigol envolve teste de antidoping surpresa em abril - (crédito: Foto: Alexandre Vidal/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O atacante Gabigol, que defende o Flamengo, passará por julgamento que pode alterar o destino da sua carreira, nesta segunda (18). O jogador vai responder a acusação de fraude em exame antidoping, que ocorreu no CT Ninho do Urubu, em abril do ano passado. Caso entenda-se que o atleta tenha culpa, a pena máxima é a suspensão de quatro anos das atividades.

A denúncia contra o atleta do Rubro-Negro ocorreu devido à conduta duvidosa durante um teste antidoping surpresa. Ou seja, sem estar atrelado a qualquer competição que a equipe carioca disputou em 2023. De acordo com relato dos profissionais responsáveis por realizar o exame, Gabriel tentou esconder o órgão genital no momento em que deveria urinar no recipiente, em uma etapa comum do processo de coleta de amostras. Além disso, o atacante ainda teria apresentado atitudes ofensivas.

Detalhes do julgamento da denúncia contra Gabigol

O responsável pelo julgamento será o Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem (TJD/AD). A audiência vai ocorrer de maneira privada e remota, por meio de videoconferência. A tendência é que a sessão demore, já que houve a convocação de um grande número de testemunhas para depor. Oito pessoas receberam intimações. Entre elas, o médico do Flamengo, Márcio Tanure, Éverton Ribeiro, que era o capitão da equipe no período, além do próprio Gabigol.

O Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para realizar a defesa de Gabigol. Aliás, o clube carioca está otimista com relação a uma decisão favorável.

Inicialmente, haverá a leitura do relatório e, depois, a exibição das evidências. Posteriormente, a audiência terá disponível um período para o pronunciamento da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Além dos posicionamentos do procurador, responsável por fazer a acusação, e da defesa do jogador.

O julgamento funciona da seguinte forma: os votos são do relator do processo e do pleno do tribunal, composto por nove integrantes. Assim, se define a sentença do caso.

Panoramas de resultado

Segundo relato de Luciano Hostins, ex-presidente do TJD/AD, em entrevista ao portal “Uol”, o mais provável é que Gabigol seja considerado culpado. Ele afirma com base no histórico de casos similares. Afinal, nestes tipos de situações, o Tribunal de Justiça Desportiva de Antidopagem tem grande frequência de condenações.

Porém, há uma grande variação de punição. Desde apenas uma advertência até uma suspensão de quatro anos das atividades do determinado jogador.

Tite não usa Gabigol no clássico

Tite não usou Gabigol no clássico contra o Fluminense, no último sábado, no Maracanã. O comandante explicou que foi uma decisão técnica e pela ausência do atacante em algumas atividades durante a semana no centro de treinamento.

“Trabalhamos da mesma maneira que trabalhamos com todos. Exigindo empenho e dedicação de todos. No jogo, vemos a exigência de cada partida. No último jogo, tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. Por isso a entrada do Bruno Henrique. O Gabriel só fez um treinamento mais forte com o grupo”, apontou Tite.

Na temporada, Gabigol esteve em campo em oito dos 13 compromissos do Rubro-Negro na temporada. A maioria deles como reserva, já que foram seis partidas nesta condição. Sua suplência se deve, inclusive, ao bom momento de Pedro, artilheiro da equipe na temporada e da atual edição do Carioca, com nove gols.

