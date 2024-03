Dorival Júnior comanda primeiro treino na Seleção Brasileira

Treino da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

O técnico Dorival Júnior comandou, nesta segunda-feira (18), o seu primeiro treino na Seleção Brasileira. No centro de treinamento do Arsenal, em Londres, o treinador iniciou a preparação para o amistoso contra a Inglaterra, no sábado. Em campo, ele contou com quase todos os convocados.

As únicas ausências neste primeiro dia de atividades da Canarinho foram o goleiro Léo Jardim e o zagueiro Bremer, convocado para o lugar de Gabriel Magalhães.

Como alguns jogadores entraram em campo no domingo por suas respectivas equipes, Dorival separou os atletas em dois grupos: aqueles que jogaram no domingo fizeram um trabalho regenerativo. Em contrapartida, os que jogaram no sábado ou folgaram no fim de semana foram para o campo.

Segundo o “ge”, o auxiliar Lucas Silvestre comandou as atividades com os jogadores do setor ofensivo. Por outro lado, o gerente Juan, ao lado do auxiliar Pedro Sotero, orientaram os defensores.

