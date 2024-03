Morre a medalhista paralímpica Joana Neves, aos 37 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (18/3) a nadadora paralímpica Joana Neves. A informação foi publicada pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef). Aos 37 anos, a medalhista investigava episódios de convulsão que vinha apresentando. Natural do Rio Grande do Norte, ela faleceu em São Paulo, onde realizava exames em busca de um diagnóstico.

Segundo a Sadef, Joana se sentiu mal no Centro de Treinamento Paralímpico na noite de domingo (17/3) e foi levada ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

O perfil oficial de Joana lamentou a morte da nadadora. "Joana deixou um legado marcante no mundo do esporte paralímpico, conquistando inúmeras medalhas e admiradores ao redor do mundo. Sua dedicação e paixão pelo esporte serviram de exemplo para muitos, e seu impacto será lembrado e celebrado por gerações". O comunicado ainda diz que o local e o horário do velório serão divulgados em breve.

Trajetória

Conhecida como Joaninha e Peixinha, Joana Neves nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, com ancondroplasia, uma condição que afeta o crescimento dos ossos. Começou a nadar aos 10 anos de idade, por recomendação médica, e não parou mais. Passou a competir na modalidade aos 13 anos e, aos 14, participou de seu primeiro torneio internacional.

A atleta faturou quatro medalhas paralímpicas: duas de prata e duas de bronze em Londres 2012 e na Rio 2016. Foi também eleita a Melhor Nadadora Paralímpica do Brasil no Troféu Best Swimming em 2020 e somou outros recordes na modalidade.