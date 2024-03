Daciolo convoca vascaínos a adorar o "criador" para Vasco vencer

Torcedor assíduo do Vasco, o ex-deputado federal Cabo Daciolo convocou os torcedores vascaínos para adorar o "criador" a fim de fazer o time se tornar campeão do Campeonato Brasileiro de 2024. Em vídeo publicado nas redes sociais, Daciolo convoca torcedores a adorar o "criador" dentro de São Januário para eles possam ser campeões da competição. "Se adorarmos o criador o Vasco não cai. E vou além: nós vamos ser campeões brasileiros."

Daciolo foi além e fez uma promessa para o que ele esteja falando não aconteça. "Se não acontecer o que eu estou falando aqui agora, eu nunca mais vou ser candidato a nada no cenário político nacional", prometeu.

Ele afirma que a promessa será feita porque ele precisa de um sinal. "Nunca, na história do futebol mundial, uma torcida adorou o criador", pontuou.

O ex-deputado afirmou ainda que falou com a Força Jovem, torcida organizada do Vasco, e que vai estar com eles na segunda-feira para levar "esse hino para toda a família vascaína".