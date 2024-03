Brasília Vôlei sofre virada do Flu e continua sob risco de rebaixamento

O Brasília Vôlei perdeu do Fluminense na noite desta segunda-feira (18), no Ginásio Hebraica, no Rio de Janeiro, de virada por 3 sets a 2 e encerrou as chances de classificação para a próxima fase. As parciais foram 25/18, 25/19, 25/14, 25/21 e 15/10. O perigo de não jogar na elite do voleibol no ano que vem ainda existe, mesmo fora da zona de rebaixamento. Além da derrota brasiliense, o ex-décimo colocado, o Pinheiros, venceu o Barueri e tomou a nona posição do Brasília.

O próximo jogo na sexta-feira (22) é o último da primeira etapa e será vida ou morte para o time candango. Em Brasília, a equipe da casa recebe o líder da tabela, Flamengo, às 21:30 no Ginásio SESI Taguatinga. Caso não vença, a equipe candanga não está automaticamente rebaixada, mas depende dos resultados do Bluvolei, o vice-lanterna.

No primeiro set, o Fluminense saiu na frente e conseguiu abrir uma vantagem de cinco pontos. A equipe carioca aproveitou a forma na qual começou para se manter esticado no placar. Errando e sem efetividade no ataque, o Brasília chegou a ficar sete pontos atrás. Pelo outro lado, a equipe da casa obteve sucesso, foram 15 pontos de ataque, contra 9 das visitantes. Com facilidade, o Fluminense fechou o set inicial sete pontos à frente, por 25 x 18.

O Brasília voltou para o segundo set com sede de jogo, querendo devolver a lavada da primeira etapa. Começou o set quatro pontos à frente e após o primeiro ponto das adversárias abriu cinco de vantagem, em 6 x 1. A equipe da capital federal manteve o ritmo e a liderança, mas o Fluminense conseguiu diminuir a diferença em alguns momentos. Apesar de conseguir abrir até sete, os cinco pontos de vantagem foram os mais constantes para as candangas. Quase espelhando o primeiro set, as visitantes fizeram 14 pontos de ataque, contra sete das mandantes, e fecharam o segundo por 25 x 19.

Após a sobrecompensação brasiliense, o terceiro set começou mais equilibrado, mas não demorou para a equipe candanga conquistar a liderança. O Brasília também aproveitou os escorregões cometidos pelo Fluminense. Foram sete erros, além de não terem feito nenhum ponto de bloqueio ou saque. Já as visitantes marcaram dois aces e uma bola bloqueada acabou no chão. No set point, a equipe verde-preta encerrou com a maior vantagem da partida, em 25 x 14.

No quarto set, o Brasília começou na frente, mas logo no sexto ponto o Flu virou. Diferente dos outros sets, não houve uma esticada grande na pontuação. A equipe da capital ficou na cola das adversárias durante toda etapa, mas não obteve sucesso mesmo com a partida equilibrada. Sem nenhuma desponte, ambas equipes cometeram cinco erros e o time da casa marcou apenas três pontos de ataque a mais que as visitantes, 17 contra 14. Por 25 x 21 a equipe carioca empatou a partida e levou a disputa ao quinto set.

Em tie break emocionante, o Fluminense disparou na liderança, abrindo 5 x 0. Aos poucos o Brasília foi crescendo e diminuindo a vantagem. No sétimo ponto conseguiu o empate e mesmo sem a virada conseguia manter a diferença pequena. Mas não obteve sucesso na tentativa de uma virada e a equipe da casa abriu no final a mesma vantagem do início do set, fechando em 15 x 10. Mesmo derrotada, a equipe brasiliense marcou mais pontos de ataque, foram oito contra seis, mas não foram suficientes para o paredão adversário. O Fluminense marcou quatro pontos por bloqueio e cometeu um único erro.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

