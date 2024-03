Dirigentes do Flamengo viram alvos de zoações durante cerimônia da Libertadores

Marcos Braz e Rodolfo Landim durante a cerimônia - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Uma cena antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores gerou muita repercussão na internet. Afinal, durante o discurso do presidente da Conmebol, Rodolfo Landim e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo, apareceram com os olhos fechados. Assim, os próprios rubro-negros, além de torcedores rivais, tiraram sarro da situação.

Rodolfo Landim e Marcos Braz sentaram um ao lado do outro durante a cerimônia em Luque, no Paraguai. O momento em que ambos apresentavam semblante de sonolência foi durante o longo discurso de Alejandro Domínguez, que também gerou piadas na internet.

Outro dirigente também demonstrou semblante de sonolência

O ex-jogador Riquelme, que atualmente é dirigente do Boca Juniors, também apareceu na transmissão com os olhos fechados. Assim, mais uma oportunidade para os torcedores brincarem com a situação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.