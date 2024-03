Brasiliense perde em casa para o Cuiabá e sai atrás nas quartas da Copa Verde

O Brasiliense perdeu para o Cuiabá por 4 x 1 e saiu atrás nas quartas de final da Copa Verde, nesta quarta-feira (20/3), no Serejão. Jogando com reservas e garotos da base em razão do confronto contra o Capital, nesta quinta (20/3), às 20h30, pela semifinal do Candangão, o Jacaré teve dificuldade para oferecer perigo ao Dourado e terá que brigar pela virada do placar elástico na partida de volta, na próxima quarta (27/3), para tentar avançar às semis da competição, contra Goiás ou Vila Nova.

Em noite de poucas emoções na Boca do Jacaré e com diferença escancarada entre as equipes, o gol do time da capital no confronto foi marcado por Gustavão, no final, para diminuir o prejuízo. Os mato-grossenses balançaram as redes com Luciano Giménez, André Luís e Jonathan Cafú, que deixou o dele duas vezes e foi o maior destaque da partida.

O jogo

O Brasiliense conseguiu segurar o Cuiabá durante a maior parte da etapa inicial, até quando aos 35 minutos o goleiro Vavá chegou atrasado para fechar o ângulo de Jonathan Cafú e derrubou o atacante na área. O árbitro assinalou o pênalti e o próprio Cafú deslocou o arqueiro na cobrança para abrir o placar.

Com mudanças dos dois lados na volta do intervalo, a diferença de nível ficou ainda mais clara. O Dourado tomou o controle da partida e aumentou a vantagem aos 14, quando Alan Empereur roubou a bola na defesa e deu belo lançamento em profundidade para Luciano Giménez dominar, ganhar do zagueiro no corpo e tocar de cavadinha para fazer 0 x 2. A bola ainda pegou no travessão antes de parar na rede.

Os visitantes seguiram em cima e desperdiçaram uma série de chances, mas a defesa do Jacaré não acordou e vacilou na frente de Cafú, que aproveitou a confusão entre os zagueiros para roubar a bola perto da área e só ajeitar para sair cara a cara com Vavá. Na saída do goleiro, o atacante não perdoou e abriu três de vantagem, que subiu para quatro com André Luiz poucos minutos depois, em chute colocado de esquerda.

Depois de perder de vez o controle da partida, o Brasiliense já parecia aceitar a goleada, mas aos 40 Emerson cruzou rasteiro e Gustavão, de primeira, bateu no canto para fazer o de honra dos candangos e fechar o placar em 1 x 4.

Agora o Jacaré vira a chave para o estadual, com as duas partidas acontecendo antes da volta contra o Cuiabá.

Próximos compromissos

O Brasiliense terá pouquíssimo tempo para descansar e volta a campo nesta quinta-feira (21/3), às 20h30, novamente no Serejão. O adversário da vez é o Capital, na partida de ida da semifinal do Candangão, valendo vaga na decisão e calendário completo para 2025. O Cuiabá tem compromisso no domingo (24/3), às 18h30, frente ao Luverdense, pela segunda perna da semi do Campeonato Mato-Grossense. A partida de volta pela Copa Verde será na quarta (27/3), às 20h, na Arena Pantanal.



