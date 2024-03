Brasília recebe o E-CANDANGÃO em Taguatinga, neste sábado (23/3)

O penúltimo fim de semana do mês de março na capital federal será agitado para os fãs dos e-sports, os esportes eletrônicos. Neste sábado (23/3), das 9h às 18h, o Centro de Ensino Médio EIT, em Taguatinga Norte, será palco da segunda edição do E-CANDANGÃO, evento gratuito para todos os públicos. A festividade será realizada pelo Instituto Inside Brasil, com apoio da Secretaria de Turismo.

Composto por competições de jogos eletrônicos de diversas naturezas, o evento terá como carro-chefe disputas remuneradas de jogos como Free fire, Valorant, Just Dance e Cosplay, esta última dedicada às melhores representações de personagens na forma de fantasias.

Por lá, inclusive, estarão disponíveis aos competidores diferentes plataformas para uso durante as nove horas de evento. Além de 10 computadores, também poderão usufruir de três unidades do Playstation 5, console de última geração, outras três unidades do Playstation 4 e mais três do Xbox One, assim como de alguns dos jogos mais recentes.

Óculos de realidade virtual também estarão disponíveis. Para os interessados, o espaço ainda abrigará uma pista exclusiva para o Just Dance, e espaços coletivos com bancos, destinados para os espectadores que queiram acompanhar as competições.

Para Wallas Nunes, organizador do E-CANDANGÃO, a realização do evento vai muito além de propor o lazer às crianças e adolescentes presentes em Taguatinga. De acordo com ele, o principal aspecto do encontro é a integração.

“Levar o acesso a jogos eletrônicos para essa galera cria oportunidades de desenvolvimento social, de integração. É um segmento que muitos jovens vêm se interessando para levar como profissão mesmo; É um mercado que cresce cada dia mais. Tenho certeza que a premiação, por exemplo, ajuda muito uma família, ou até mesmo o jovem que queira investir em algum eletrônico para seguir no ramo”, avaliou ele.

Por falar em premiações, os valores serão os mesmos para as três categorias em disputa: Free Fire, Just Dance e Valorant. Os donos do topo do pódio receberão a quantia de R$ 1 mil, enquanto os segundos colocados, R$ 500. Em relação à disputa de Cosplay, haverão três premiações distintas. Elas são melhor traje, melhor play e criatividade.

Cada categoria receberá uma bonificação de R$ 500. Vale ressaltar, além disso, que as primeiras etapas das disputas pelos títulos no Free Fire e no Valorant já aconteceram no formato online. Apenas as finais das respectivas provas ocorrerão no dia do evento. Para mais informações, acesse a conta oficial do evento no Instagram @ecandangao_cup, ou o canal no YouTube, E-CANDANGÃO.

Confira a programação do E-Candangão:

9h - Abertura dos portões

9h15 - Liberação área Free Play

10h - Free Fire (final)

11h - Just Dance (classificatórias)

13h - Valorant (final)

16h - Just Dance (final)

17h - Cosplay

18h - Encerramento

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes Haaland passa em branco e Noruega perde para República Tcheca

Haaland passa em branco e Noruega perde para República Tcheca Esportes Capitão da Seleção Brasileira se pronuncia sobre Robinho e Daniel Alves

Capitão da Seleção Brasileira se pronuncia sobre Robinho e Daniel Alves Esportes Harry Kane está fora do amistoso contra a Seleção Brasileira

Harry Kane está fora do amistoso contra a Seleção Brasileira Esportes Sevilla teria feito proposta por Arias, do Fluminense, diz jornal espanhol

Sevilla teria feito proposta por Arias, do Fluminense, diz jornal espanhol Esportes Ídolo do Vasco, Geovani revela estar internado em Vitória (ES)

Ídolo do Vasco, Geovani revela estar internado em Vitória (ES) Esportes Marcelo Moreno faz trabalho físico em campo de olho em despedida do futebol