Brasil X Espanha: saiba o horário e onde assistir o amistoso

A Seleção Brasileira fará o segundo jogo desta Data Fifa, nesta terça-feira (26/3), contra a Espanha, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, muito conhecido por Vini Jr. e Rodrygo, por ser de domínio do Real Madrid. O amistoso marcará o segundo jogo do técnico Dorival Júnior a frente da Seleção e será um novo desafio, após a vitória por 1x0 contra a Inglaterra, no sábado (23).

O retrospecto entre as duas seleções dá uma leve vantagem ao Brasil. Foram nove jogos ao todo, com cinco vitórias brasileiras, dois empates e duas vitórias da Espanha.

A última vez a Seleção foi derrotada pelos espanhóis foi em 1990, em um amistoso. Já a última partida entre os dois terminou em 3x0 para o Brasil pelo título de campeão da Copa das Confederações (competição que não existe mais), em 2013, quando a Espanha era, na época, a campeã mundial.

Horário da partida

O jogo será na terça-feira (26/3) às 17h30 (horário de Brasília)

Onde assistir o jogo

A partida terá transmissão da Globo e do SportTV.