Chuvas: sobe para 27 o número de mortes no Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para estados do Sudeste devido às fortes chuvas que causaram, até o momento, 27 mortes. As intensas precipitações desencadearam deslizamentos de terra, inundações e colapsos estruturais.

De acordo com os últimos boletins divulgados pela Defesa Civil dos estados afetados, o Espírito Santo contabiliza 19 óbitos confirmados, com 17 deles registrados em Mimoso do Sul e dois em Apiacá, enquanto o Rio de Janeiro soma oito mortes em decorrência das condições climáticas extremas.

Nos últimos dias, milhares de pessoas viram-se obrigadas a abandonar suas casas em busca de segurança. No Espírito Santo, 411 pessoas estão desabrigadas, tendo perdido completamente suas residências, enquanto cerca de 7.287 estão desalojadas, buscando abrigo temporário em residências de familiares ou amigos. No Rio de Janeiro, embora não haja dados estaduais sobre desabrigados e desalojados, em Petrópolis, uma das localidades mais atingidas, 533 encontram-se alojados em pontos de apoio, após o desastre.

Até o domingo, áreas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo estavam sob alerta de "grande perigo". Entretanto, novas previsões do Inmet indicam uma diminuição do grau de severidade, classificando a situação como "perigo potencial".

Embora a redução do alerta minimize os riscos de cortes de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas, a população ainda deve permanecer vigilante diante das condições climáticas adversas.

Além do Sudeste, as fortes chuvas continuam afetando estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Por isso, são necessárias algumas medidas de segurança.

Dicas do Inmet para a população das regiões sob alerta:

Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos;

Em caso de situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre.

Para obter mais informações, recorra à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro