Gabigol: entenda a suposta fraude em doping e possíveis desfechos

Segundo a denúncia, o jogador teria tentado impedir o controle do exame antidoping e atrasou as coletas de urina e sangue - (crédito: Marcelo Cortes/Flamengo) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O Tribunal de Justiça Desportiva Antipoding (TJD-AD) julga nesta segunda-feira (25/3) o atleta Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, do Flamengo, sobre suposta infração em exame antidoping em abril de 2023.

De acordo com a denúncia, feita em dezembro de 2023, o jogador teria tentado impedir o controle do exame e atrasou as coletas de urina e sangue, tendo escondido a genitália na hora da coleta do exame de urina e foi agressivo com oficiais que trabalhavam na coleta.

O caso começou a ser julgado na segunda-feira passada (18/3) e foi retomado nesta segunda (25). Serão ouvidos nesta etapa do julgamento a procuradoria, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) e a defesa do jogador. Os votos dos auditores serão proferidos após esses testemunhos.

Pela conduta, Gabigol foi denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA) e que tem pena prevista de dois a quatro anos de suspensão dos campos, em caso de condenação.

Contudo, o caso pode ter outros dois desfechos. O primeiro seria a absolvição do jogador, em que nada ocorreria com Gabigol. O segundo seria o recebimento de uma advertência, caso os auditores entendam que o jogador deveria ter sido enquadrado em outro artigo do CBA.

De acordo com o colunista Diogo Dantas, do O Globo, o Flamengo já planeja um pedido de efeito suspensivo caso haja uma suspensão de Gabigol. O entendimento no clube é de que o atleta deveria ser apenas advertido na acusação.