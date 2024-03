Gabigol é suspenso por dois anos por fraude em exame antidoping

O atleta Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, do Flamengo, foi suspenso por dois anos dos campos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidoping (TJD-AD) por tentativa de fraude em exame antidoping em abril de 2023. A decisão foi deferida nesta segunda-feira (25/3) e a pena começa a valer a partir de abril de 2024. Ainda cabe recurso.

De acordo com a denúncia, feita em dezembro de 2023, o jogador teria tentado impedir o controle do exame e atrasou as coletas de urina e sangue, tendo escondido a genitália na hora da coleta do exame de urina e foi agressivo com oficiais que trabalhavam na coleta.

O julgamento terminou com o placar de 5 a 4 pela condenação do jogador. A pena do jogador começou a valer a partir do dia do exame em questão, 8 de abril de 2023. Assim, Gabigol está impedido de jogar até abril de 2025.

De acordo com o colunista Diogo Dantas, do O Globo, antes da decisão do Tribunal, o Flamengo já planejava um pedido de efeito suspensivo em caso de suspensão do jogador. O entendimento no clube é de que o atleta deveria ser apenas advertido na acusação.

Relembre o caso

O caso remete ao ocorrido em abril de 2023, quando Gabigol dificultou a realização do exame, ao demorar para realizar a coleta e não cumprir as instruções dos fiscais. Na ocasião, o teste de sangue deu negativo, mas o atleta foi enquadrado no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem, que trata sobre a “tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”. O item prevê a suspensão de até quatro anos.

A denúncia foi feita em dezembro de 2023 e o julgamento começou no último dia 20, no Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem (TJD-AD), com depoimento do jogador e outras testemunhas. A defesa reforçou que não foi constatada a presença de qualquer substância indevida no sangue do atleta.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realiza testes surpresas com jogadores nos centros de treinamentos. O atacante, no entanto, teria sido sorteado para o exame três vezes seguidas, por isso se revoltou. Enquanto outros atletas fizeram a coleta antes do treino, Gabriel seguiu direto para a atividade, depois foi almoçar e, por fim, não seguiu os protocolos indicados.

Após cinco horas de sessão, o caso seguiu nesta segunda e foi decidida a punição de dois anos, valendo a partir de 8 de abril. O Flamengo treinou na manhã desta segunda-feira, no Ninho do Urubu, com a presença de Gabigol, e emitiu um comunicado sobre o veredito.

“O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos, até abril de 2025, por 5 votos pela condenação e 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS), uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa, a justificar a punição aplicada”.