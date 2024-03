Gari de Ceilândia conquista Campeonato Mundial de Karatê

Renato Santos, de 26 anos, se tornou campeão mundial de karatê no último domingo (24). O atleta participou do World Karate Championships (WKA - World Karate-Do Alliance), em Malta, onde garantiu medalhas de ouro, prata e bronze, na categoria verde roxa. O karateca é natural de Taguatinga e mora no Sol Nascente.

Renato tem a rotina dividida entre o trabalho como varredor e a vida de atleta. Ele trabalha como varredor em Ceilândia das 6h às 14h. Às 15h30 dedica uma hora à fisioterapia. Pela noite treina karatê no Kotaka Dojo, em Taguatinga. Além da disciplina devido a rotina regrada, há de enfrentar desafios aparte do esporte em si mas que acompanham a vida de atleta. “O maior desafio, principalmente quando comecei, foi conseguir material para treinar, tipo kimono, luva e caneleira” contou o karateca.

Em novembro de 2019, Renato decidiu começar a treinar Karatê. “Minha vontade de lutar veio do meu primo, que era da Seleção Brasileira”, explicou ele. O primo que cita é Lincoln Vidal, atleta mestre e responsável pela academia de Karatê akal, Christopher Lincoln Evangelista Alves, em João Pinheiro. Em 2022, Renato Santos conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê e no ano seguinte o bronze. Com menos de cinco anos como atleta do esporte, ele já contabiliza 34 medalhas e 9 troféus.

Nesta quarta-feira (27) a Sustentare Saneamento, onde trabalha como varredor, realizou uma comemoração ao atleta pela conquista do Mundial. A empresa também é patrocinadora do atleta. “Quando Renato nos procurou para relatar suas dificuldades com as coberturas dos custos para treinos, inscrições em campeonatos, passagens, hospedagens, alimentação, liberações abonadas no trabalho, uniformes, entre outros, decidimos apoiá-lo no que fosse necessário”, contou Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento.

Após o importante triunfo, Renato disse que tem outros focos no momento e não deve competir mais em 2024. “Não tenho nenhum campeonato à vista porque vou começar a estudar inglês e fazer faculdade de educação física”, contou o atleta. Ele também tem planos de ensinar karatê para as crianças da comunidade onde mora, gratuitamente.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

