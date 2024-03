Em alta, jogadores da Seleção atiçam o interesse de compra de times europeus

A exposição com a camisa cinco estrelas do Brasil tem o poder mágico de catapultar carreiras ou condenar quem a veste ao ostracismo. É assim há 110 anos, desde a primeira partida da Seleção, em 21 de julho de 1914, na vitória por 2 x 0 contra o Exeter City. Em crise até o triunfo contra a Inglaterra, em Wembley, e o empate por 3 x 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu, a delegação desembarcou em dois dos principais mercados do futebol desvalorizada, com as ações de alguns jogadores em baixa na bolsa, e deixa o Velho Mundo em alta.

Um dos fiadores da transformação é o técnico Dorival Júnior. O treinador avisou ao jogadores em atividade no país na primeira convocação: "Às vezes, temos a referência de um campeonato lá fora que passa a ser muito melhor que o Brasileiro, e precisamos repensar tudo isso, porque o Brasileiro é muito difícil, talvez até mais que o campeonato de muitos países. Se preparem, porque vou contar com muitos jogadores que estejam aqui dentro, disso não tenho dúvidas, desde que tenham merecimento".

As escalações iniciais contra Inglaterra e Espanha tiveram dois jogadores vinculados a clubes brasileiros: o goleiro Bento, títulos do Athletico-PR, e o zagueiro Fabrício Bruno, uma das referência da defesa do Flamengo. Ambos se destacaram nas duas partidas e devem ser disputados no próximo pregão.

A janela de transferências do Brasil para a Europa reabrirá no meio do ano. O goleiro Bento assumiu com louvor as traves zeladas pelos ex-intocáveis Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Athletico-PR). O trio monopolizou a posição por incríveis 62 jogos.

Bento dificilmente terminará o Brasileirão com a camisa do Furacão. Internazionale, Benfica, Chelsea, Wolverhampton e Nottingham Forest são alguns clubes europeus interessados na contratação da muralha de 24 anos. A lista dos interessados aumenta proporcionalmente à valorização. O Athletico recusou oferta de 15 milhões de euros por ele. O preço vai subir depois do êxito em dois dos principais centros do mercado mundial.

Acionado pelos ataques da Inglaterra e da Espanha nas duas partidas, Bento não teve culpa nos três gols sofridos em Madri e fez importantes intervenções. "Foi muito bom, amistosos de altíssimo nível. Geralmente é só contra seleções sul-americanas. Eu acho que foi bom para mostrar o que o Dorival tem para apresentar ao nosso torcedor e a gente tirar as melhores lições desses amistosos para chegar muito forte na Copa América", disse ao SporTV, depois do empate com a Espanha.

O zagueiro Fabrício Bruno foi convocado sob desconfiança. Havia dúvida se um beque acostumado a disputar partidas no Brasil e na América do Sul teria competência para duelar com estrelas em atividade nas badalas ligas nacionais. O defensor fez o suficiente para atrair os olhos de grandes de clubes de segunda linha da Europa. Nos bastidores, agentes buscaram informações sobre o mineiro de 28 anos. Revelado pelo Cruzeiro e com passagem por Chapecoense e Red Bull Bragantino, ele jamais teve emprego fora do país.

O titular rubro-negro é avaliado em 12 milhões de euros. "As pessoas julgam muito o livro pela capa e não têm muito o entendimento. Mas minha mentalidade é muito forte, eu faço acompanhamento psicológico para não deixar isso me abater", desabafou, depois da exibição na Espanha.

Grifes

Os amistosos também podem ter sido decisivos para algumas movimentações internas no mercado europeu. Lucas Paquetá assumiu o protagonismo no meio de campo depois de fazer muita falta a Fernando Diniz nas Eliminatórias. Acusado de integrar um esquema de manipulação de resultados, ele ficou fora das listas do interino antecessor de Dorival Júnior. O jogador do West Ham apresentou momentos de oscilação, cometeu faltas duras e até arriscou receber cartão vermelho, mas é um dos sonhos de consumo do técnico Pep Guardiola para reforçar o Manchester City na temporada de 2024/2025.

"Tenho muito respeito ao West Ham. Tenho feito uma temporada muito boa e isso tem me ajudado muito em minha evolução na Premier League. Em respeito a eles, tenho que seguir focado em meu trabalho", comentou o autor do terceiro gol do Brasil no empate com a Espanha. Converteu e evitou a derrota. A versatilidade do coringa combina com o estilo de Guardiola. Assumiu funções de segundo volante, meia, falso ponta e até nove postiço sob as ordens do colombiano Reinaldo Rueda no Flamengo, em 2017.

João Gomes recebeu elogios na vitória contra a Inglaterra. Deu pegada ao meio de campo. Não repetiu o desempenho contra o Real Madrid e deu lugar a Andreas Pereira no segundo tempo. Apesar dos altos e baixos, o volante interessa ao Manchester United. Os Diabos Vermelhos estariam dispostos a desembolsar 40 milhões de euros pelo apoiador do Wolverhampton.

Autor do primeiro gol do Brasil contra a Espanha na reação em Madri, Rodrygo está no radar dos rivais de Manchester, United e City. do Liverpool e do Arsenal. Para os quatro gigantes, a iminente contratação de Mbappé pelo Real Madrid pode facilitar a saída de quem pode virar reserva no clube merengue. Esperto, Florentino Pérez esteve no vestiário canarinho no Santiago Bernabéu e pediu a camisa de... Rodrygo!

Até quem não arrancou suspiros nos amistosos pode mudar ou diminuir de patamar. O lateral-esquerdo Wendell ganhou pontos com a Juventus. A Velha Senhora flerta com o Porto. O ponta-direita Raphinha desafina desde a Copa do Mundo no Catar, porém interessa ao Oriente Médio. Comandado por Jorge Jesus, o Al-Hilal, de Neymar, topa investir 100 milhões de euros.