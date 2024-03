Wesley, lateral do Flamengo, sofre lesão e está fora do jogo de ida da final do Carioca

Flamengo comunica lesão de Wesley - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo informou, na tarde desta quinta-feira (28), que o lateral-direito Wesley sofreu uma lesão no adutor da coxa direita. Ele já iniciou tratamento no departamento médico do clube. Dessa forma, o jogador não fica à disposição do técnico Tite para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, no sábado, contra o Nova Iguaçu.

Essa é a segunda vez neste mês que Wesley sofreu lesão. No início de março, ele ficou fora das partidas contra Madureira e Fluminense por conta de uma pequena contusão muscular, segundo o clube.

Após ganhar diversas oportunidades na lateral direita em 2023, Wesley perdeu espaço no Mais Querido. Na virada do ano, o técnico Tite optou por Varela como o titular da posição. Com a camisa rubro-negra, o Garoto do Ninho já disputou 65 jogos e marcou dois gols.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.