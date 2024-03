Vitória consegue virada sensacional e larga na frente na final do Baianão

Tarciano leva o Bahia ao ataque. Foi dele o gol do Bahia aos 28 segundos da etapa final - (crédito: (6149) Tiago Caldas/Fotoarena) Jogada10 Jogada10

Vitória e Bahia fizeram clássico sensacional na tarde deste domingo (31/3), na partida de ida da final do Baianão-2024. Num Barradão lotado (30.793 e renda de R$ 863.763), o Tricolor baiano abriu 2 a 0. Mas o Vitória, em casa, buscou a virada espetacular para 3 a 2. Os gols foram no segundo tempo. Tarciano e Cauly fizeram os gols do Bahia.

Dois reservas marcaram para os donos da casa. Matheus Gonçalves marcou duas vezes para o Rubro-Negro e Iury Castilho fez o gol da virada aos 56 da etapa final. Ele, inclusive foi o grande herói. Entrou aos 34 do segundo tempo, deu o passe para o segundo gol e marcou o tento da vitória.

Com o 3 a 2 sensacional, o Vitória será campeão com o empate no jogo da volta, na Arena Fonte Nova, no próximo domingo. O Bahia tem de buscar o resultado positivo para buscar o bi. Já o Vitória tentará acabar com um jejum que vem desde 2017.

Veja aqui os jogos do Campeonato Baiano

Como essas bolas não entraram?

Vitória perdeu um gol incrivel aos 16 minutos. O goleiro Marco Felipe saiu da área e foi até a lateral esquerda e dominou a bola. Mas foi dar um passe rasteiro para o meio e não viu que o atacante Alerrandro estava no meio do caminho. O atacante, na entrada da área, com o gol vazio e nenhuma marcação, chutou para fora. Inacreditável futebol clube. Já o Bahia lamentou demais um lance no fim da etapa. Após cruzamento da esquerda, Tarciano cabeceou na pequena área e o zagueiro Wagner Leonardo salvou. Neste equilibrado primeiro tempo (Bahia com 55% de posse e 6 finalizações a 4), o empate foi justo.

Bahia marca Vitória vira

Mas, com menos de 30 segundos do segundo tempo, o Bahia marcou. O Vitória saiu com a bola, mas a perdeu e num contra-ataque, Cauly pela esquerda, cruzou para Tarciano bater para o gol vazio. Bahia 1 a 0. Atrás no placar, o Vitória foi para cima e em 15 minutos, teve três grandes chances. Uma salva pelo goleiro Marcos Felipe e uma pelo lateral Santiago Árias tirou quando Alerrandro iria concluir a gol. Mas, aos 22 o Vitória diminuiu quando a bola sobrou para Matheus Gonçalves na esquerda. Livre, ele apenas tirou o goleiro da jogada.

Daí para a frente, jogo lá e cá. Até que, aos 44, Iury Castilho – atacante que entrou no lugar de um defensor, PK – disparou pela direita e chutou a gol. Marcos Leonardo deu rebote e a bola sobrou para Matheus Gonçalves ajeitar e deixar tudo igual. Acabou? Nada disso. Aos 53 minutos, no último ataque, Zeca recebeu na direita e cruzou para a área. Iury Castilho concluiu de primeira. Era a virada do Vitória.