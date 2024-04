Jogador do Chelsea é acusado de racismo após evitar criança negra

No vídeo, Conor chega ao local, fala com um menino branco, em seguida dá um leve tapa no ombro do garoto negro e não pega na mão dele - (crédito: Twitter/Reprodução) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O meio-campista Conor Gallagher, do Chelsea, é acusado de racismo nas redes sociais após viralizar um vídeo em que ele ignora uma criança negra que estendeu a mão para falar com ele. A cena ocorreu no túnel de saída para o campo e a criança estava com outras, brancas, que deveriam acompanhar os jogadores no campo para cantar o hino do Chelsea.

No vídeo, Conor chega ao local, fala com um menino branco, em seguida dá um leve tapa no ombro do garoto negro e não pega na mão dele. Ele olha para o lado e volta a falar com o menino branco.

O vídeo já ultrapassou 7 milhões de visualizações no Twitter, atual X. Para os fãs do Chelsea, o ato foi racista. No entanto, internautas mostram que, em outro momento, Conor é visto abraçado com o garoto negro. Veja:

Why didn't you show the entire video? pic.twitter.com/SGqU0dyvtv — The Sentinel (@sentinelpatrol) March 31, 2024

No entanto, as críticas continuam. No Instagram do atleta, a última foto foi tomada por críticas. Muitos dos comentários são de brasileiros. “Passando aqui para dizer que o povo brasileiro te deseja tudo de ruim”, diz um usuário. “Inadmissível. Não ao racismo”, diz outro. “Nós não toleramos o racismo”, diz um terceiro.

O atleta não comentou o episódio.