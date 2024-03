Otero decide e Santos larga na frente do Palmeiras na final do Paulistão

Santos larga na frente na final do Paulistão - (crédito: Foto: Rebeca Reis, João Loureiro e Jhony Inácio/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Sob os olhos de Neymar e um estádio lotado, o Santos largou na frente pelo título do Campeonato Paulista. Com gol de Otero no segundo tempo, o Peixe venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (31), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da decisão do Estadual.

O time de Fábio Carille pressionou durante boa parte do jogo, muito no ritmo da torcida que transformou o Urbano Caldeira em um verdadeiro caldeirão e conseguiu a vantagem. Por outro lado, o Verdão, irreconhecível, perdeu sua primeira partida na competição e agora precisará reverter o placar para ficar com o tricampeonato.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (07), no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título. Se vencer por apenas um tento, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou novo triunfo do Santos, faz com que o time da Baixada Santista conquiste o Campeonato Paulista.

Equilíbrio no primeiro tempo da final

Os primeiros 45 minutos da decisão do Campeonato Paulista foi bastante equilibrada. Jogando em casa e empurrado pela torcida, o Santos impôs uma forte pressão no começo do jogo. Contudo, quem chegou primeiro foi o Palmeiras. Endrick lançou Flaco López que saiu na cara de João Paulo, mas o argentino finalizou mal e parou em boa defesa do goleiro santista. Após esta chance, o Peixe começou a dominar as ações do jogo. Entretanto, grande parte das finalizações foram de fora da área e longe da meta palestrina. Na melhor delas, Guilherme bateu forte e rasteiro, tirando tinta da trave de Weverton. O atacante teria nova chance aos 33, mas chutou em cima do goleiro palmeirense. O jogo ficou equilibrado nos minutos finais e as duas equipes foram para o intervalo sem conseguir balançar as redes.

Otero decide para o Santos na final

O Santos voltou para o segundo tempo da mesma forma que iniciou o primeiro: pressionando. Assim, não demorou muito para sair o primeiro gol da finalíssima. Afinal, em grande jogada de Guilherme pela esquerda, o atacante cruzou e Otero apareceu livre dentro da área para cabecear para o chão, superar Weverton e fazer 1 a 0 para o Alvinegro Praiano. A Vila Belmiro explodiu e impulsionou ainda mais a equipe de Fábio Carille na decisão.

Por outro lado, o Palmeiras não conseguia sair para o ataque e buscar o gol de empate. O Verdão veio acordar apenas na metade final do segundo tempo. Aliás, Rony teve duas chances de empatar o jogo. A primeira ele acabou finalizando por cima do gol e na segunda, parou em um verdadeiro milagre do goleiro santista que mandou para escanteio. Nos últimos minutos, o Alviverde encurralou o Peixe no ataque, mas pecava nas finalizações ou parava em João Paulo. Assim, o clube da Baixada Santista conseguiu se segurar e confirmar o triunfo, para largar na frente pelo título do Campeonato Paulista.

SANTOS 1X0 PALMEIRAS

Campeonato Paulista 2024 – Final – Jogo de ida

Data: 31/03/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; JP Chermont (Aderlan, 38’/2ºT), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Tomás Rincón, 38’/2ºT), Diego Pituca, e Giuliano (Cazares, 24’/2ºT); Otero (Pedrinho, 24’/2ºT), Guilherme e Julio Furch (Morelos, 38’/1ºT). Técnico: Fábio Carille

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke (Estevão, 39’/2ºT), Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos, 20’/2ºT), Raphael Veiga e Piquerez (Vanderlan, 29’/2ºT); Endrick (Lázaro, 20’/2ºT) e Flaco López (Rony, 20’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols:

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartão Amarelo: João Schimdt, Morelos e Aderlan (SAN); Zé Rafael, Estevão (PAL)

Cartão Vermelho: –