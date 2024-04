Paraquedista brasileiro colide com homem no ar e morre nos EUA

O paraquedista brasileiro Giulianno Falabella Scotti, 42 anos, morreu depois de colidir com outro saltador no ar na segunda-feira (1°/4). Giulliano era de Manaus, mas morava em DeLand, no estado da Florida, nos Estados Unidos.

O Departamento de Polícia de DeLand atendeu a um chamado do aeroporto da cidade, que relatava que um paraquedista tinha sofrido um pouso forçado. O segundo saltador, que colidiu com Giulianno, teve ferimentos leves. Sua identidade não foi revelada.

O corpo de Giulianno foi encontrado em uma avenida dentro do aeroporto. Foram realizadas tentativas de salvamento, mas o paraquedista não resistiu, de acordo com informações do jornal O Globo. Uma biópsia realizada pelo Gabinete do Condado de Volusia vai identificar a exata causa da morte do brasileiro.