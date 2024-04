Turista fica preso em piscina de hotel durante terremoto em Taiwan

Um vídeo que viralizou nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (3/4) mostra o momento exato em que um turista fica preso na piscina no terraço de um hotel em Taipei, Taiwan, no momento em que um terremoto de magnitude 7.4 atingiu o país.

Nas imagens, é possível observar o homem dentro da piscina sendo "jogado" de um lado para o outro. Segundo a Set News, o momento de tensão aconteceu pela manhã, quando o turista que estava hospedado no hotel Regent Taipei, acompanhado de um amigo, decidiu ir até o terraço do prédio para nadar.

Ainda de acordo com o relato dos hóspedes, o turista tomou um susto ao se deparar com o tremor que começou a movimentar a água de forma rápida de um lado para o outro. Enquanto tentava manter a calma do amigo que estava na piscina, o segundo hóspede registrou o momento de tensão.

Após o ocorrido, o hotel fechou a piscina para evitar que outras pessoas passem por situações parecidas. Veículos locais informaram que o Regent Taipei garantiu que todos os hóspedes e funcionários estão seguros. O hotel informou que o terremoto não chegou a danificar absurdamente a estrutura do local. Esse é considerado o tremor mais forte registrado no país desde 1999.