City e Real: título da Champions League passa por eles

A taça da Liga dos Campeões passou recentemente por mãos com históricos para lá de distintos quando o assunto é retrospecto da competição, mas ambas com o papel de potência no futebol mundial atual. De um lado, o atual campeão, Manchester City, hegemônico na Inglaterra, mas que cravou a bandeira na Europa pela primeira vez apenas na última edição. Do outro, o Real Madrid, vencedor em 2021/22 e dono de 14 orelhudas, líder absoluto no quesito. Hoje, as duas forças se enfrentam pela partida de ida das quartas de final, às 16h, no Santiago Bernabéu. SBT, HBO Max e TNT transmitem.

A "final antecipada" da Champions coloca frente a frente os únicos invictos da temporada. Liderados pelo brasileiro Vinicius Jr., os madridistas avançaram na liderança do grupo C e deixaram pelo caminho o RB Leipzig nas oitavas, somando sete vitórias e um empate em oito compromissos. O time inglês do homem-gol Erling Haaland, dono da artilharia com seis bolas na rede, está com 100% de aproveitamento, empilhando triunfos na chave G e contra o Copenhague, na fase anterior.

O encontro entre Real e City, no entanto, não é novidade recente no mata-mata. Os clubes irão se enfrentar pelo terceiro ano seguido e as últimas duas foram na semifinal, com o vencedor terminando o campeonato como campeão. Em 2022, Los Blancos levaram a melhor de maneira heroica, com dois gols de Rodrygo para levar o jogo para a prorrogação e depois Benzema fechar a conta no tempo extra. Na edição seguinte, foi vez dos Citizens darem o troco, com 5 x 1 no agregado rumo à decisão. Ou seja, não é exagero dizer que o caminho para o título passa por eles.

Além de Vini e Haaland, o duelo ainda conta com protagonistas na beira de campo. Treinador merengue, Carlo Ancelotti irá chegar à partida número 200 pela maior competição do continente europeu. O italiano ainda ostenta a marca de ser o técnico com mais vitórias (114) e mais títulos, somando as passagens por Real, Milan e outros gigantes. Figura marcante da dinastia recente da equipe de Manchester, Pep Guardiola é o segundo na lista de jogos ganhos (110) e pode empatar o colega no número de conquistas: já tem três, considerando as duas pelo Barcelona.

O glamour também está presente do outro lado da chave. No mesmo horário, o Arsenal recebe o Bayern de Munique, no Emirates Stadium, com transmissão do Space e da HBO Max. Atual líder da Premier League, os Gunners estão de volta às quartas de final pela primeira vez desde 2009/10 e querem aproveitar o embalo de terem assumido a dianteira no campeonato inglês no fim de semana para brigar pela conquista inédita no maior palco europeu.

Já os bávaros estão com todas as fichas na Champions. O time de Thomas Tuchel está 16 pontos atrás do Leverkusen na Bundesliga e foi eliminado na Copa da Alemanha, então só restou a Liga dos Campeões para evitar a primeira temporada sem levantar um troféu após 12 anos seguidos como papa-títulos no país e no continente. Quem passar entre Arsenal e Bayern encara o vencedor de Real e City na semifinal.

Amanhã, a noite europeia segue com mais disputas por um lugar na decisão, marcada para 1º de junho, em Wembley. Na chave oposta, o Borussia Dortmund recebe o Atlético de Madri no confronto de azarões. Enquanto isso, na França, os olhares se concentram para a partida de ida entre o Paris Saint-Germain, de Kyllian Mbappe, e o Barcelona, de Robert Lewandowski. Os classificados se encaram na semi. Ambos os jogos começam às 15h e serão transmitidos pela HBO Max.

* Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima