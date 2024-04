Meias intenções: Arrascaeta, Gustavo Scarpa e James Rodríguez na briga pela Libertadores

Em tempos no qual não basta ser o camisa 10, mas desempenhar funções de 5, 8, 7, 11 e até de falso 9, ou seja, no centro, nas pontas e até na referência do ataque, três dos sete times brasileiros candidatos ao título da Libertadores tentam lidar com maestros à moda antiga desafiado pelos respectivos técnicos a se atualizar no papel de pensadores do meio de campo do Flamengo, do Atlético-MG e do São Paulo. Arrascaeta entendeu o recado de Tite. Gustavo Scarpa tenta assimilar as ideias de Gabriel Milito para em busca de espaço na formação titular do Galo. James Rodríguez está por um fio no tricolor paulista.

Desfeito faz tempo, o quadrado mágico do Flamengo formado por Éverton Ribeiro, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta, não resistiu ao tempo. Enquanto um trocou o time rubro-negro pelo Bahia, o outro cumpre suspensão e o terceiro amarga o banco de reservas, o uruguaio é o único intocável. O 10, que prefere vestir a 14 no Brasil, interpretou o titês e virou praticamente o dono do pedaço ao lado do compatriota De la Cruz e do chileno Pulgar.

Arrascaeta tem três gols na temporada e cinco assistências. Ganhou a braçadeira de capitão do Adenor e ergueu os troféus da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca nesta temporada. Tem liberdade para se movimentar e para liderar dentro, fora das quatro linhas e na intimidade do vestiário. Foi assim no último domingo antes da conquista do Carioca contra o Nova Iguaçu.

"A vantagem que a gente conquistou está aqui dentro, quem jogou, quem está no banco. Então, quem começa jogando hoje (no último domingo, contra o Nova Iguaçu) tem que representar quem está no banco. Tenho certeza de que quem está fora tem a mesma ou mais vontade de jogar. A gente tem que entrar com mais vontade que os caras e representar o Flamengo, que é o mais importante", discursou Arrascaeta.

O Flamengo dá a Tite jogadores com características que ele não teve nos seis anos e meio de trabalho na Seleção Brasileira. Hoje, Arrascaeta e De la Cruz serão mais uma vez os ritmistas do time na partida contra o Palestino, às 21h30, no Maracanã. Marcelo Bielsa dificilmente escala os dois ao mesmo tempo no Uruguai. Tite vai na contramão. Achou espaço para os dois, principalmente depois da saída forçada do versátil Gerson do time para uma cirurgia no rim.

"Você sempre quer jogar com os melhores, e ele (De La Cruz) proporciona muita dinâmica e tem muita qualidade. Portanto, eleva o nível do time. Estou muito feliz por ele estar conosco aqui no Flamengo, e espero que possa contribuir", elogiou. A estreia do zagueiro Léo Ortiz deve ser uma das novidades de Tite na formação contra o Palestino. O time precisa vencer depois de ceder o empate ao Millonarios.

Galo

Enquanto Arrascaeta impera no meio de campo do Flamengo, Gustavo Scarpa busca espaço no setor de criação do Galo. O técnico recém-contratado Gabriel Milito prefere Igor Gomes na conexão com a dupla de ataque formada por Hulk e Paulinho. A formação deve ser essa, hoje, às 19h, na Arena MRV, contra o Rosário Central, na primeira partida oficial internacional na casa própria. Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2022 com a camisa do Palmeiras, Scarpa tem um diferencial: é curinga.

O meia de 30 anos entrou praticamente como ala-direito no segundo tempo na virada contra o Cruzeiro na conquista do Campeonato Mineiro e foi recompensado com o gol do título. A rápida passagem pelo Nottingham Forest, na Inglaterra, e o Olympiacos, na Grécia, abriram a mente dele para o futebol coletivo.

"Quando muda o treinador, todo mundo fica mais atento, esperançoso. Quem não está jogando. Ele é um treinador que já chegou impondo o que ele acredita. É um cara muito dedicado, extremamente focado na parte tática, muito detalhista. Com o resultado e bom desempenho, a galera compra a ideia mais rapidamente", disse depois da conquista do penta mineiro.

Tricolor

Decepção na derrota para o Talleres, na Argentina, James Rodríguez se reencontrará com a torcida do São Paulo, hoje, às 21h30, no Morumbi. O técnico Carpini segue a linha obedece quem tem juízo. O time melhorou quando o colombiano saiu na estreia, porém ele será o enganche novamente diante do Cobresal. Uma das missões é salvar a cabeça do treinador da degola.

James tem um gol, uma assistência e tapas e beijos com a torcida. Foi chamado de "pipoqueiro" por não ter cobrado pênalti nas quartas de final do Paulistão contra o Novorizontino. Mesmo assim, a diretoria exige a escalação do meia.