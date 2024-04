SAF Capital confirma renovação de contrato de Paulinho Kobayashi até 2025

O treinador paulista Paulinho Kobayashi e o SAF Capital continuarão de mãos dadas. Nesta quarta-feira (10/4), a equipe do Paranoá, primeiro representante do DF a aderir à gestão Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e atual vice-campeão candango, anunciou a renovação de contrato do comandante da prancheta em 2024 até novembro de 2025.

A boa nova chega como uma grande notícia para o Coruja. Afinal, o ex-comandante do Ferroviário foi um dos principais responsáveis por liderar o Capital rumo à melhor campanha do clube na história do torneio local. Mesmo com a perda do título nos pênaltis, diante do Ceilândia, no último sábado (6/4), a caminhada superou a trajetória semifinalista de 2023. Naquela ocasião, foi o Brasiliense quem avançou às finais.

Os números obtidos por Kobayashi & Cia também expõem a expressividade da campanha no Candangão. Com 77% de aproveitamento - a melhor estatística do torneio - composto por nove vitórias, três empates e uma derrota, o tricolor mostrou serviço nos dois extremos do campo. Os sete gols sofridos lhe deram o título de melhor defesa da competição. Já os 31 gols marcados, o de ataque mais mortal.

Apesar de passar o restante do ano sem um calendário de compromissos, o Capital viverá um 2025 agitado. Pela primeira vez na história, o time do Estádio JK desfilará por diferentes gramados Brasil afora. Com a classificação às finais do Candangão, garantiu vagas para as disputas da Série D do Brasileirão, da Copa Verde e da Copa do Brasil.

Ainda que não tenha outras tarefas na área técnica para os oito meses restante do ano, Kobayashi já tem em mente os próximos passos. O objetivo, agora, é aproveitar a família. “Nos próximos dias retorno para Santos (SP), para ficar com minha família após um campeonato enérgico. Em novembro, volto para o Distrito Federal, com foco na temporada 2025”, destacou ele, via assessoria de imprensa.

Ao contrário do que se especulava, o profissional não retornará ao Ferroviário, do Ceará, onde foi campeão da Série D em 2023. Porém, a aceitação de um eventual convite no segundo semestre não está descartada, conforme apuração do Correio.

A princípio, no entanto, o restante do ano será mesmo ao lado da família. Em novembro, o comandante se apresentará no Paranoá para o início dos planejamentos com foco na nova temporada. “Nossa temporada foi extremamente proveitosa. Dessa forma, há sim essa necessidade de nos planejarmos com o máximo de antecedência possível para que os resultados venham, assim como ocorreu nesses últimos meses”, salientou o treinador.

Para o restante do ano, a equipe masculina principal do Capital não terá calendário, mas não se pode dizer o mesmo das equipes de base. Pelo Candanguinho, o esquadrão sub-23 do tricolor estreará no dia 4 de maio, um sábado, diante do Ceilandense, como visitante. O local da partida, no entanto, ainda será definido.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Vencedor do Prêmio Puskás celebra primeiro título profissional

Vencedor do Prêmio Puskás celebra primeiro título profissional Esportes Primeiro jogo da NFL no Brasil será entre Packers e Eagles

Primeiro jogo da NFL no Brasil será entre Packers e Eagles Esportes Daniel Alves quita dívida de 150 mil euros com Neymar

Daniel Alves quita dívida de 150 mil euros com Neymar Esportes Mayk deixa campo ainda no primeiro tempo e vira preocupação para o Grêmio

Mayk deixa campo ainda no primeiro tempo e vira preocupação para o Grêmio Esportes Haaland é criticado após jogo da Champions: ‘Fantasma’ e ‘inútil’

Haaland é criticado após jogo da Champions: ‘Fantasma’ e ‘inútil’ Esportes Aníbal Moreno comenta gol do título paulista: ‘Sabia nem comemorar’