Brasília Basquete encerra a temporada diante do Fortaleza, no Nilson Nelson

O Brasília Basquete entrará em quadra pela última vez nesta edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quinta-feira (11/4), às 19h30, no Nilson Nelson, o lado azul da capital federal fará, diante do Fortaleza, a 36ª e última partida da temporada 2023/2024 como o dono de uma marca negativa.

Lanterna da competição, com a 19ª colocação, o Brasília é a única equipe já eliminada, ou seja, sem quaisquer chances de classificação aos playoffs. Antes do início da rodada em questão, todos os outros 18 participantes seguem com chances de avançar.

O momento ruim, no entanto, vai além. Os 39 pontos somados em 35 partidas não são o suficiente para tirar a equipe do Nilson Nelson da última colocação. O Caxias, penúltimo colocado, e com chances remotas de avançar, tem 42 pontos, e não poderá mais ser alcançado.

Além disso, o time em questão não vivia um fim de campanha tão carente de vitórias desde a temporada 2020-2021. Naquele ano, a equipe realizou um rebranding, com a alteração do escudo para o conhecido na atualidade, e do nome da equipe, de Universo Brasília para Brasília Basquete.

Em todas as três temporadas anteriores, computou 25 reveses. Dessa vez, porém, foram 31. Esta é, adicionalmente, a terceira de quatro temporadas em que o esquadrão finalizará o NBB com a última posição.

Em relação às estatísticas registradas dentro da quadra, o cenário também não é positivo. Com 3.133 pontos sofridos, o time azul tem a pior defesa entre os 19 times do torneio. Com um jogo ainda por fazer, no entanto, a alcunha mencionada poderá ser derrubada.

Apesar disso, o Brasília, com a dificuldade em se desvencilhar desse cenário, pôde ter a chance de preparar o ano seguinte com antecedência. Assim como disse o treinador Dedé Barbosa, ainda em março passado, muita coisa ainda vai mudar.

“O time foi montado em cima da hora, mas é preciso fazer o melhor com o que temos. Não vivemos de desculpas. Para a próxima temporada, muita coisa vai mudar. Por enquanto, competimos com tudo o que temos”, disse ele, ao Correio.

O momento ruim ainda conflita com o retrospecto recente do grande rival local, o Cerrado. Mesmo que esteja, momentaneamente de fora dos playoffs, o time verde, 17º colocado com 42 pontos, ainda tem chances matemáticas de garantir um lugar ao sol entre os 16 membros no mata-mata.

O último adversário do Brasília, o Fortaleza vive situação diferente. Dono da 11ª colocação, tem 53 pontos, e já está garantido na próxima fase. Com uma vitória, ademais, poderá subir na tabela e chegar, no melhor dos cenários, à oitava posição. Para isso, terá que contar com tropeços de São Paulo (10º), Corinthians (9º) e São José (8º).

Aos interessados em comparecer ao ginásio Nilson Nelson, os ingressos poderão ser adquiridos por R$ 20, no caso da meia entrada, e R$ 40, no caso da inteira, no próprio aplicativo da equipe. Já a transmissão, será feita pelo Canal NBB Basketpass, o serviço de streaming oferecido pela liga.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

