Palmeiras processa John Textor por acusações de manipulação

Palmeiras leva peleja com Botafogo à Justiça Comum - (crédito: Fotos: Cesar Greco e Vitor Silva) Jogada10 Jogada10

O CEO da SAF do Botafogo, John Textor, está sendo processado pelo Palmeiras pelas acusações de manipulação que beneficiariam o Alviverde, em 2022 e 2023. De acordo com o blog do Ancelmo Gois, do jornal “O Globo”, o Alviverde entrou com uma ação na 50ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

A ação do Palmeiras contra Textor cita um dossiê com 11 momentos em que o norte-americano relacionou o clube paulista a possíveis manipulações. Ainda de acordo com o pedido, o dirigente do Botafogo teria cinco dias para apresentar as provas das acusações que fez. Ele afirmou que houve comportamentos típicos de manipulação em duas vitórias palestrinas (4 a 0 no Fortaleza e 5 a 0 no São Paulo), entre os jogadores dos times adversários.

Na solicitação, o Palmeiras diz que John Textor deu “diversas declarações desarrazoadas e infundadas, que colocam em suspeita a lisura e a credibilidade das competições (…), além de atingirem diretamente a honra e reputação do Palmeiras”. De fato, o dirigente botafoguense destacou, em seu próprio site, que as partidas foram manipuladas.

Textor ainda não se manifestou sobre o processo do Palmeiras, mas não baixou o time desde que começou com as acusações. Ele prometeu se reportar apenas ao Ministério Público e à Polícia Federal, mas que não levará mais denúncias à esfera esportiva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.