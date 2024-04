Recém-contratados são destaques nas vitórias do Flamengo e São Paulo

O primeiro encontro de Léo Ortiz e André Silva com as redes vestindo as camisas dos novos clubes desafogaram Flamengo e São Paulo na Libertadores da América. Ontem, cariocas e paulistas contaram com a estrela de reforços contrados recentemente para não se complicarem contra Palestino e Cobresal. No Maracanã, o rubro-negro teve volume, mas sofreu para fazer o 2 x 0. No Morumbis, o tricolor sofreu um pouco mais para construir o mesmo placar. No entanto, os gols da primeira vitória na competição saíram apenas no fim do jogo.

No Rio de Janeiro, o Flamengo poderia ter deixado o gramado com um placar ainda mais elástico. O time de Tite finalizou 21 vezes na direção do gol de Rigamonti. Em algumas, faltou pontaria. Em outras, o camisa 1 do Palestino fez intervenções primordiais. Mas a insistência teve recompensa. Com frieza, Pedro chapelou o arqueiro rival para marcar no primeiro tempo, etapa na qual os cariocas encurralaram o rival e foram ameaçados apenas uma vez.

Os 45 minutos finais tiveram o Palestino um pouco mais abusado, mas nenhuma das nove finalizações dos chilenos levou real perigo ao gol de Rossi. A demora do Flamengo para definir, no entanto, causava apreensão no Maracanã. Aí entrou a estrela de Léo Ortiz. Nos minutos finais, o camisa três aproveitou boa cobrança de escanteio para marcar pela primeira vez vestindo rubro-negro e evitar qualquer problema.

O São Paulo venceu com mais sufoco. Depois de estrear com derrota para o Talleres, em Córdoba, o tricolor sofreu até os 36 minutos do segundo tempo para abrir o placar no Morumbis. Recém-contratado, André Silva balançou a rede pela primeira vez na terceira exibição com a camisa tricolor. Calleri completou o resultado e tranquilizou o técnico Thiago Carpini.

O treinador iniciou a partida sob pressão depois da eliminação contra o Novorizontino no Paulistão e a derrota na Argentina pela Libertadores. Com o resultado, o São Paulo tem três pontos no Grupo B e ganhou fôlego para as próximas rodadas da competição.

Jogos de hoje

A segunda rodada da Libertadores será encerrada, hoje, com dois brasileiros comandados por portugueses em ação. Bicampeão continental pelo Palmeiras nas edições de 2020 e de 2021, Abel Ferreira lidera o Palmeiras contra o Liverpool do Uruguai, às 21h, no Allianz Parque. Sob pressão depois de perder no Rio para o Junior Barranquilla na estreia, o Botafogo enfrenta a LDU, atual campeão da Copa Sul -Americana, na altitude de 2.650m de Quito, no Estádio Casa Blanca. É a primeira exibição alvinegra sob a batuta do lusitano Artur Jorge, contratado para suceder Tiago Nunes.

Apresentado no sábado, o novo dono da prancheta alvinegra teve quatro dias de trabalho para escolher o sistema 4-4-2 para a estreia. Maior contratação do futebol brasileiro ao trocar o Real Betis pelo Botafogo por 16 milhões de euros, o atacante Luiz Henrique será titular na capital do Equador.

A primeira formação de Artur Jorge deve ter: Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jeffinho (Tchê Tchê) e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares. A formação tem uma promessa do profissional.

“Não seria coerente se dissesse que minha ideia é manter o que está sendo feito. Meu objetivo nesse momento é fazer com que o Botafogo possa ser uma equipe dominante, que tenha coragem, preenchida de valores que cremos que podem identificar e ter uma identidade muito própria”, afirmou no discurso da posse, no sábado.

“Sabemos que a torcida tem expectativas altas. Temos que garantir uma coisa: que seremos sempre uma equipe corajosa, determinada e que possa jogar para ganhar contra quem for, ou quando quer que seja”, reforçou Artur Jorge. O treinador deixou o Sporting Braga para assumir o Botafogo. O ex-time está em quatro lugar no Campeonato Português, dois pontos atrás do Porto na disputa por uma vaga para a fase eliminatória da Champions League.

Enquanto Artur Jorge tenta conquistar a torcida do Botafogo à primeira vista, o compatriota dele, Abel Ferreira, disputa a Libertadores pela quinta vez. Foi finalista duas vezes e alcançou a semifinal em outras duas. Embalado pela conquista do tricampeonato paulista contra o Santos no último sábado, ele busca a primeira vitória nesta edição contra o Liverpool. O alviverde arrancou empate com o San Lorenzo, em Buenos Aires.

A principal baixa na escalação é o atacante Endrick. O atacante suportava uma lesão desde o segundo tempo do empate do Brasil com a Espanha, no Santiago Bernabéu, em Madri. Mesmo machucado, ele enfrentou o Novorizontino e o Santos na fase final do Estadual.

“Foi difícil, porque ele chegou da Seleção com uma pancada muito grande na coxa. Mesmo hoje (domingo, na final) não foi o Endrick que conhecemos, estava 70%. Mas mesmo a 70% ele tem algo dentro dele”, afirmou Abel Ferreira, após a decisão de domingo.