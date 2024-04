Real enfrenta Cruzeiro após pausa no Brasileirão

Depois de duas semanas de hiato, o Brasileirão Feminino está de volta. O Real Brasília retorna aos gramados contra o Cruzeiro neste sábado (13) às 16h, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O jogo será transmitido pelo canal GOAT, no YouTube. No momento, a equipe brasiliense soma cinco pontos com apenas uma vitória, contra o Avaí/Kindermann por 1 a 0. Agora, as Leoas podem conquistar os primeiros três pontos fora de casa.

O último confronto do Real foi contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, terminado em empate por 0 a 0. As duas equipes ocupam o meio de tabela, com as Gloriosas acima das brasilienses somente devido ao saldo de gols. Agora, a partida contra o Cruzeiro será mais desafiadora. As Cabulosas ocupam a quinta posição da tabela, com sete pontos e duas vitórias. Outra questão desfavorável para as Leoas do Planalto é que as adversárias deste sábado estão invictas dentro de casa, com uma vitória e um empate.

Contudo, chegam à partida derrotadas, após o 1 a 0 contra a Ferroviária. Além disso, a equipe celeste tem um desfalque no elenco titular desde o jogo contra o Flamengo. A atacante Gaby Soares, ex-Real Brasília, lesionou durante o duelo e a comissão técnica anunciou que houve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do ligamento colateral medial do joelho direito.

O técnico do Real Brasília, Dedê Ramos, contou ao Correio que o intervalo no Brasileiro foi bom para equipe pois haviam atletas que retornavam do departamento médico e com esse tempo foi possível fazer uma reintrodução ao elenco. Ele também afirmou conhecer bem a equipe adversária. “Temos um jogo muito parecido taticamente, já nos enfrentamos esse ano pela supercopa e foi um jogo parelho”, completou.

O Real já cruzou com a equipe mineira em 2024. Os dois times se enfrentaram pelas quartas de final da Supercopa Feminina, em fevereiro, partida na qual as Cabulosas levaram a melhor com o placar de 1 a 0.

Ficha técnica:

Cruzeiro x Real Brasília

5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima-MG

Data e horário: Sábado, 13, às 16h

Arbitragem: Ingrede Santos (CE), auxiliada por Juliana Nascimento da Silva (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG). Quarto árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG).

Transmissão: Canal GOAT (YouTube)

Provável escalação do Cruzeiro: Taty Amaro; Isa Fernandes, Camila Ambrózio, Vitória Calhau e Ana Clara; Rafa Andrade, Carol Soares e Mari Pires; Byanca Brasil, Fabiola Sandoval e Marília. Técnico: Jonas Urias.

Provável escalação do Real: Dida; Maria Dias, Nayara, Luciana e Vivi Acosta; Keke, Petra e Gabi Huertas; Pity, Ju Oliveira e Lady Andrade. Técnico: Dedê Ramos.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

