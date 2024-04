Tande, campeão olímpico de vôlei, compartilha que sofreu infarto

Alexandre Ramos Samuel, mais conhecido pelo apelido Tande, ex-jogador de vôlei e campeão olímpico, contou pelas redes sociais na tarde desta segunda-feira (15/4) que sobreviveu a um enfarte na semana passada. Tande segue internado. Segundo relato do ex-jogador, uma das artérias do coração chegou a 98% de entupimento.

"Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira (12/4) eu acabei enfartando. Aos 54 anos, atleta, fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde. Uns quatro anos sem me cuidar", disse Tande ao compartilhar um vídeo no Instagram.

O ex-jogador aproveitou para fazer um alerta aos seguidores: "Fiquem atentos aos sinais. Ele (o corpo) me deu, volta e meia, vários sinais. Falta de ar, palpitações, dor no ouvido. Cuidem-se sempre".

Histórico de sucesso no vôlei

Tande conquistou a medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona em 1992 com a seleção brasileira de vôlei e participou dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, e de Sydney, em 2000. Além disso, também jogou vôlei de praia entre 1996 e 2000 e se aposentou do vôlei profissional em 2006. Tande trabalhou como comentarista, palestrante e escritor.

*Com informações da Agência Estado