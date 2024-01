Brasília Vôlei inicia segunda metade da temporada contra o Bauru

O Brasília Vôlei reinicia a missão pela permanência na primeira divisão da elite feminina brasileira. A abertura dos trabalhos em 2024 acontecerá fora de casa, em São Paulo, contra o Bauru, nesta quinta-feira (4/1), às 21h. O compromisso será um difícil desafio para a equipe de Taguatinga. Afinal, o time paulista se encontra na quarta colocação na tabela do torneio, e luta para figurar no G-3.

Os resultados obtidos nas últimas oito rodadas mostram a dificuldade vivida pelo Brasília Vôlei para se estabelecer fora do Z-2, a zona de rebaixamento para a segunda divisão. Ao todo, o time verde acumula apenas uma vitória, além de sete derrotas.

O único triunfo, ademais, veio contra o São Caetano, lanterna do campeonato. Para fugir de um eventual rebaixamento, será necessário incrementar o número de vitórias no currículo da temporada da vez. Para vencer o Bauru, contudo, uma marca negativa precisará ser quebrada.

O Brasília Vôlei não vence o adversário da Terra da Garoa há pouco mais de seis anos. A última vez aconteceu no dia 22 de dezembro, durante a 13ª rodada da temporada 2016/2017, quando o time de Taguatinga venceu por três sets a zero. De lá para cá, foram oito vitórias do Bauru, em oito encontros entre as equipes.

O Brasília, apesar dos pesares, terá bons recursos para se livrar da complicada situação. Entre nomes jovens e experientes no elenco verde, nomes de destaque têm puxado a fila em busca de uma recuperação.

Entre eles, a central Lanna , de apenas 23 anos, surge como uma das grandes revelações do campeonato. Além dela, a levantadora e capitã da equipe Ju Carrijo com, inclusive, experiência internacional, é o grande nome da equipe e tentará materializar a liderança em resultados.

O embate entre paulistas e brasilienses acontecerá no Ginásio Sesi Horto, em Bauru, interior de São Paulo. Os ingressos para assistir ao confronto poderão ser adquiridos de forma gratuita, através do sistema Meu SESI. A transmissão será realizada pelo SporTV, na TV fechada.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

