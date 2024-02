Superliga Feminina: Brasília Vôlei recebe o Maringá em Taguatinga

O Brasília Vôlei recebe o Unilife Maringá em Taguatinga pela 17ª rodada da Superliga de Vôlei Feminina nesta quarta-feira (21), às 18:30, no Ginásio SESI. O confronto é, para o Brasília, uma chance de deslanchar e brigar pela vaga nas quartas de final. A disputa é ainda mais importante neste jogo, já que a posição é ocupada pelo Maringá, fechando a zona de classificação. A vitória no confronto direto pode deixar o time da capital a três pontos da equipe paranaense.

O Brasília vem de uma vitória contra o São Caetano, por 3 sets a 0. A equipe brasiliense busca a quarta vitória na Superliga e, mesmo ainda estando vivo na disputa para classificar para a próxima fase, ocupa a penúltima colocação na tabela. O treinador do Brasília, Ângelo Vercesi, ressaltou o bom desempenho no último jogo. Para ele, eles eram os favoritos e cumpriram o seu dever, mas agora a maratona de jogos é definitiva.

"Temos que ganhar. É um desafio nosso, um desafio de caráter do grupo e pessoal. A gente não tem outra possibilidade, a não ser fazer um resultado positivo", disse o técnico sobre os seis jogos restantes para finalizar a primeira fase do campeonato

O Maringá passa por um momento difícil dentro de quadra, vindo de sete derrotas consecutivas, algo que pode ser positivo para o Brasília. A equipe do Paraná só teve uma vitória neste ano, até agora. A última vitória foi contra o Bluvolei, em 5 de janeiro. Caso leve a vitória, ficará ainda mais próximo da definição da vaga classificatória, podendo ficar cinco pontos à frente do nono colocado. No primeiro turno, o Maringá venceu o Brasília por 3 a 1. As equipes estão empatadas no histórico de jogos. São duas vitórias brasilienses e duas paranaenses.

O jogo será transmitido somente no Canal Vôlei Brasil, plataforma de transmissão da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Sem transmissão na TV. A venda de ingressos está disponível no site ticketfacil.com.br.

*Estágiaria sob a supervisão de Danilo Queiroz

