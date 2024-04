COB confirma primeiros nomes do programa Vivência Olímpica

Rio de Janeiro - Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 não vão servir apenas para a busca de medalhas e resultados a curto prazo. O Time Brasil também aproveitará o evento para prospectar o futuro. Ontem, em evento no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico do Brasil anunciou os primeiros dois nomes escolhidos para participarem do programa Vivência Olímpica: Taiane Justino, do levantamento de peso, e Ryan Kainalo, do surfe.

A ação tem maior objetivo inserir jovens promessas no ambiente olímpico visando as próximas edições dos jogos. Taiano, de 20 anos, e Ryan, de 18, são considerados atletas com potencial de evolução e protagonismo em Los Angeles-2028 e Brisbane-2032. Embora não tenham alcançado índice para competir, a dupla vai a Paris para acompanhar a rotina de quem estará em ação e agregar experiência. A rotina incluirá visitas à Vila Olímpica, bases do Time Brasil, locais de treinamento, acompanhamento de competições, além de palestras com embaixadores, atletas e treinadores olímpicos.

Além de Taiane e Ryan, outros 10 nomes serão escolhidos para participarem do Vivência Olímpica. Os atletas selecionados pelo COB serão divulgados posteriormente. Ao todo, serão seis homens e seis mulheres, divididos em dois grupos. Cada um deles ficará metade do período dos Jogos na França. Segundo o Comitê, todos participarão de diversas ações voltadas especificamente ao programa.

"O programa sempre teve muito sucesso e é aguardado por todos. A escolha dos atletas envolve uma análise de vários fatores. São atletas que já vêm apresentando um desempenho nas categorias de base. É muito bom perceber como teve essa conexão, de atletas de sucesso que participaram desse programa no passado. Faz muita diferença para os atletas ter essa vivência de fato. Construir essa vontade dentro deles, facilita que eles sigam percorrendo esse sonho e cheguem mais preparados, sabendo o que espera por eles", disse Kenji Saito, diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte, área responsável pelo programa.

Taiane recebeu a oportunidade pelos ótimos resultados construídos recentemente no levantamento de peso. Neste ano, a brasileira ficou no nono lugar na Copa do Mundo da modalidade e quebrou 10 recordes brasileiros e sul-americanos na competição. Ryan tem no currículo a conquista do título mundial júnior de 2023 e é visto como um dos grandes nomes da nova geração do surfe brasileiro.

Outras duas olimpíadas tiveram edições do Vivência Olímpica. Em Londres-2012, 16 atletas participaram da ação. Na Rio-2016, o COB inseriu 20 talentos no ambiente dos Jogos. Em Tóquio-2020, a pandemia de covid-19 impediu a realização do programa. Nomes como Rebeca Andrade, Isaquias Queiroz, Hugo Calderano e a dupla Duda e Ana Patrícia passaram pelo programa no início das carreiras.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

Saiba Mais Esportes Cássio admite erro no segundo gol do Juventude e pede reação do Corinthians

Cássio admite erro no segundo gol do Juventude e pede reação do Corinthians Esportes Arena Fonte Nova esclarece alagamento no gramado em Bahia x Fluminense

Arena Fonte Nova esclarece alagamento no gramado em Bahia x Fluminense Esportes Botafogo se desfaz de Urso e negocia mais duas saídas

Botafogo se desfaz de Urso e negocia mais duas saídas Esportes Santos prevê sete jogos na capital, mas sofre para encontrar estádio

Santos prevê sete jogos na capital, mas sofre para encontrar estádio Esportes Fluminense x Atlético-MG: Realização da partida no Maracanã está ameaçada

Fluminense x Atlético-MG: Realização da partida no Maracanã está ameaçada Esportes Com gol sobre o Bahia, Cano atualiza sua lista de vítimas pelo Fluminense